梅原裕一郎さん、梅田修一朗さん、島粼信長さん、小野賢章さん、三吉彩花さん、原作者の今村翔吾さんが、1月11日(日)からCBC/TBS系列の「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分〜）で放送開始されるアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』の先行上映会に登壇しました。



【写真を見る】【 三吉彩花 】 アニメ声優初挑戦で 毎日胃がキリキリも 現場は犁咾猟垢気念掬櫚瓠．┘鵐妊ング曲は大泉洋





本作は直木賞作家であり「イクサガミ」にて話題沸騰中の今村翔吾さんの大ヒットデビュー小説が原作。江戸時代を舞台に伝説の火消侍と曲者揃いの火消し集団の一発逆転ストーリーです。





主人公の妻・深雪の声を演じた三吉さんはオファーの際に、“事務所から「こういうアニメあるけど、どう？」と言われ、テレビアニメ初挑戦の私には「どうと言われても出来るんですかね？私で」という気持ちでした”と、オファーに驚いたそうですが、“でも話をうかがって、すごくおもしろそうだと好奇心もありましたし、新しい事にも挑戦したい年にもしたいと思っていたのでやらしていただきました”といきさつを明かしました。

しかし、“現場に行って、まあびっくり！なんにも分からなくて…”と、おどけた表情を見せ、アフレコではキャストそれぞれがマイクの前に入れ替わりながら収録していきますが、“テストでこっち行ったけど、本番はテストと同じ所行かなきゃいけないのかな？って、ずっと胃がキリキリしてました”と慣れない現場に苦慮したことを明かしました。







そんな三吉さんに対し、主人公で夫の松永源吾役を務める梅原さんは、“全然、そんな風には見えなくて堂々たるもので”と称賛すれば、副組長・鳥越新之助役を務める梅田さんからも、“頭の源吾さんと深雪さまのシーン多いですけど、2人がマイク前に立つ姿はカッコいいですね”と褒めました。







しかし梅原さんは、“本当ですか？先輩からは「足の長さが全然ちがう」って言われましたよ”とぼやいて笑いを誘っていました。

また、エンディングテーマは大泉 洋さんが歌う「陽炎」(1月25日配信リリース)に決定したことが発表されました。作詞は大泉さん、作曲は玉置浩二さんが担当し、大泉さんにとっては初のアニメタイアップ楽曲となります。





この日、大泉さんは“今回、江戸時代の火消しの物語ということから、「炎」というイメージからリンクするのではないかと感じから、「陽炎」というタイトルにしました。アニメの台本を読ませていただき、江戸という時代の全てを巻き込んで描いていくスケールの大きな物語に強く引き込まれていきました。玉置さんが作る楽曲から感じる物悲しさや寂しさと、アニメ「火喰鳥」で描かれる、火事によって失われてしまう「喪失感」。火事によっていろんなものを失っても、それでも前を向き、必死に生き抜いていこうとする「人間の強さ」。そうした感情を重ね合わせながら作詞させていただきました。ぜひアニメ「火喰鳥」と共に新曲「陽炎」も楽しんでいただければと思います。”とビデオコメントを寄せました。



【担当：芸能情報ステーション】