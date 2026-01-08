『モルカー』監督が手掛けたアニメ作品、4月放送＆配信 『キャンディーカリエス』ティザーPV＆キービジュアル公開
テレビアニメ『キャンディーカリエス』が4月より放送、配信されることが決定した。あわせて、ティザーPVとキービジュアルが公開された。
【動画】かわいい！ポップな世界観の『キャンディーカリエス』ティザーPV
本作は、2021年3月にYouTubeにて公開、現在175万回再生され、海外でも大きな注目を集めたストップモーションアニメ。社会現象を巻き起こした「PUI PUI モルカー」や第8回アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード2025で最優秀アニメーション賞を受賞したNetflixシリーズ「My Melody & Kuromi」を手掛けた見里朝希監督が生んだショートムービーとなっている。
プラバンやアクリルという独特な素材によって生み出された“ぷくちゅる”な世界を舞台に、ぷくぷくにはれた頬っぺたがチャームポイントの甘いものが大好きな女の子・アメと、アメの口の中に住む自由奔放な虫歯・カリエスが繰り広げるドタバタな毎日を描く、とびきり甘くてちょっぴり痛い不思議な世界の物語。
ティザーPVでは、アメが自分の口の中で居候するカリエスの自由奔放さに右往左往する姿が披露され、ストップモーションアニメの世界で人々を魅了する見里監督らしいこだわりが込められた、かわいさ満点の世界観が凝縮。
キービジュアルでは、口の中から勢いよく飛び出すカリエス、アメの困り顔とともに、2人の周囲には糸ようじや歯磨き粉など歯磨きの必須アイテムが散りばめられ、まだ詳細が明かされていない個性豊かなキャラクターたちの姿も。細部まで遊び心あふれるデザインに、カリエスたちがどんな活躍を見せてくれるのか、期待が高まる。
さらに、本作のテレビアニメ化決定を受けて見里監督からのコメントも到着。甘くて痛いぷくちゅるワールドの生みの親として、「口の中でDIYして、割と本格的に寄生している虫歯の娘『カリエス』と、それに振り回される宿主の子ども『アメ』、2人の少し変わった親子の物語をお楽しみください！」と、本作のテレビ放送を待ち望むファンへ向けてメッセージを寄せた。
また、1月30日〜2月23日に東京・秋葉原アトレ1の特設コーナーにて展開予定の「A-on STORE出張版」では「キャンディーカリエス」のグッズ発売も決定。キーホルダー、ロンT、アメとカリエスのまるっとぴかぴかシールなど、豊富なグッズラインナップに。
【見里朝希監督コメント全文】
『キャンディーカリエス』の監督を務めます、見里朝希と申します。新しいキャラクターで新しいストップモーションに挑戦しました！今回はプラバンやアクリルを使っています。イラストのように平面的だけどぷっくりして分厚い、半立体なアニメーションです。シールやアクセサリーが並んだようなかわいらしい見た目ですが、そこで容赦ない大騒動が巻き起こります。口の中でDIYして、割と本格的に寄生している虫歯の娘「カリエス」と、それに振り回される宿主の子ども「アメ」、2人の少し変わった親子の物語をお楽しみください！
