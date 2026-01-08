乃木坂46の成人式が乃木神社で行われ、成人式に参加した5期生の菅原咲月さん、五百城茉央さん、奥田いろはさん、6期生の愛宕心響さん、瀬戸口心月さんが初めてのお酒の思い出を語りました。

【写真を見る】【 乃木坂46 】一緒にお酒を飲みたい先輩について語るも五百城茉央は先輩・遠藤さくらから「お酒が強くなってから来て」





メンバーはこの日鮮やかな振袖姿で登場。初めてのお酒の思い出について聞かれると、瀬戸口さんは‟サワーを飲みました。美味しかったです”とお酒を楽しんだ様子。













奥田さんは家族でシャンパンを飲んだようで、‟味は難しかったですけど、空きっ腹で入れしまって「これが【酔う】か！」ってなりました”と語ると、愛宕さんも‟マンゴーのサワーを飲んで、一口目で喉が燃えました”と思い出を語りました。









また、「一緒にお酒を飲みたい乃木坂の先輩について」質問が出る場面もあり、奥田さんは‟キャプテンの梅澤美波さんは美味しいお店も知っていそうだし、お料理も上手なので、一緒に美味しいおつまみをたしなみながら飲めたら幸せ”と語ると、菅原さんも‟梅澤美波さんとご飯に行く約束をしているので、一緒に飲めたら”とにっこり。







また、五百城さんは‟19歳の時に遠藤さくらさんに「一緒に飲めたら嬉しいです」って話していたんです”と明かすと、‟（遠藤さんから）「強くなってから来て」って言われたので、もう少し強くなったら一緒に行けたら嬉しい”と明かし、報道陣を笑わせました。

【担当：芸能情報ステーション】