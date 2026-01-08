J1¹­Åç¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ëÎëÌÚ¡Êº¸¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¤é¡á8Æü¡¢E¥Ô¡¼¥¹

¡¡J1¹­Åç¤Ï8Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹­Åç¤Ç¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢J2¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë¾ÅÆî¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿FWÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤Ï¡ÖÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤¬¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¡£¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀºÅÙ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£

¡¡ºòµ¨¤Î¹­Åç¤Ï¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï·èÄêÎÏÉÔÂ­¤¬¶Á¤¤¤Æ4°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºòµ¨9ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿22ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯¡Ê¤ÎÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç2·åÆÀÅÀ¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï20¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈôÌö¤ò´ü¤·¤¿¡£

¡¡J1±ºÏÂ¤«¤é2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ë27ºÐ¤ÎMF¾¾ËÜÂÙ»Ö¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤Æ´èÄ¥¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥Á¤Î³°¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£