¡¡J1¹Åç¤Ï8Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤Ç¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢J2¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë¾ÅÆî¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿FWÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤Ï¡ÖÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤¬¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¡£¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀºÅÙ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¹Åç¤Ï¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï·èÄêÎÏÉÔÂ¤¬¶Á¤¤¤Æ4°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºòµ¨9ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿22ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯¡Ê¤ÎÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç2·åÆÀÅÀ¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï20¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈôÌö¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡J1±ºÏÂ¤«¤é2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ë27ºÐ¤ÎMF¾¾ËÜÂÙ»Ö¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤Æ´èÄ¥¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥Á¤Î³°¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£