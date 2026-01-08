俳優の高石あかり（23）が、“次期朝ドラヒロイン”との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。

2025年9月から放送が開始されたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、ヒロイン・松野トキを演じている高石。Instagramでは、「ばけばけ」撮影現場でのオフショットをたびたび投稿し、23歳の誕生日を祝ってもらった際の写真や、夫となるレフカダ・ヘブン役のトミー・バストウとの2ショット、俳優の堤真一、北川景子との3ショットなども公開してきた。

2026年1月7日の更新では、所属事務所の晴れ着お披露目会に参加したことを明かし、黒の着物姿を披露。「今年もエイベックス晴れ着お披露目会にて、事務所の方々と一緒に新年のごあいさつをすることができました。ありがとうございます！ちなみに年女です。本年もよろしくお願いします！」とコメント。

続く投稿では、2026年度前期放送の連続テレビ小説『風、薫る』で、俳優の見上愛（25）と共にヒロインを務める上坂樹里（20）との2ショットを公開している。

これらの投稿には、「晴れ着姿とっても美しくてステキです」「2人とも可愛すぎる」「手元の所作が美しいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）

※「高石」の「高」は「はしごだか」