文化放送は、2月23日（月・祝）に文化放送メディアプラスホールにて、リスナー無料招待イベント「レコメン！税理士記念日フェア2026」を開催する。

本イベントは、1942年の2月23日に税務代理士法（税理士法の前身）制定を記念した「税理士記念日」にあわせ開催。若年層からの人気を誇る深夜のワイド番組『レコメン！』（毎週月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分）がプロデュースし、東京税理士会が主催、東京税理士協同組合が共催する。

当日のイベントMCは『レコメン！』木曜日のパーソナリティを担当するM!LK・吉田仁人が務め、ゲストにお笑い芸人のなすなかにしが登場する。イベントでは、知っているようで知らない税金のこと、さらには税理士のことなど、「税」に関する幅広い知識をわかりやすく解説し、出演者とともに楽しく学んでいく。3年目の開催となる今回は、吉田仁人となすなかにしが、税理士の魅力や役割をドラマ仕立てで描くオリジナルショートドラマに挑戦。ユーモアを交えながら、税理士が身近に感じられるストーリーを展開する。

現在、イベント参加の事前応募を受付中（https://form.joqr.co.jp/@joqr-HiRbr2fRGaSRie1EC1WH）。応募の締め切りは、1月31日（土）23時59分となる。

また、イベントの模様は後日配信も実施予定。詳細は『レコメン！』番組X（https://x.com/reco_oshirase）や文化放送のHP（https://www.joqr.co.jp/）でお知らせする。

【イベント概要】

■イベント名： 「レコメン！税理士記念日フェア2026」

■日程： 2026年2月23日（月・祝） 午後1時30分開場 / 午後2時00分開演

■出演： 吉田仁人（M!LK）、なすなかにし、甲斐彩加（文化放送アナウンサー）

■会場： 文化放送メディアプラスホール（東京都港区浜松町1‐31）

■観覧： 100名様無料ご招待（応募者多数の場合は抽選）

応募フォーム（https://form.joqr.co.jp/@joqr-HiRbr2fRGaSRie1EC1WH）より受付中

※1月31日（土）23時59分締め切り

■主催： 東京税理士会

■共催： 東京税理士協同組合

■制作： 文化放送