¡Ú¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡¦ÍÜÀ®½êÂè£³£¹´üÀ¸Â´¶È¼°¡ÛºÇÍ¥½¨¾Þ¤Î¾®ÎÓ±¦µþ¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¾¡¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Áª¼êÍÜÀ®½ê¤ÎÂè£³£¹´üÀ¸Â´¶È¼°¤¬£¸Æü¡¢°ñ¾ë¸©²¼ºÊ»Ô¡¦ÃÞÇÈ¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÆâ¤ÎÆ±½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ìó£¹¤«·î¤Î¸·¤·¤¤·±Îý¤òÂÑ¤¨È´¤¤¤¿Â´¶ÈÀ¸¤Ï½÷»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼£´¿Í¤ò´Þ¤à£±£³¿Í¡£ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë¤Ï¾®ÎÓ±¦µþ¡Ê£²£¶¡áÈÓÄÍ¡Ë¡¢Í¥½¨¾Þ¤Ë¤ÏÍî¹ç½ÕæÆ¡Ê£²£±¡áÀî¸ý¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤ÏÂç³Ø¡ÊÌÀÂç¡Ë¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï½¢¿¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²¿¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éÊÌ¤Î¶È¼ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥ª¡¼¥È³¦¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£¡Ö²»¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¼«Å¾¼Ö¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ð¥¤¥¯¤Î¤È¤ê¤³¤À¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿°Ê¾å¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¥¿¥¤¥à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉôÊ¬¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¯Ä¹¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï£±·î£±£µÆü³«Ëë¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÈÓÄÍ¡£¡ÖÂç»ö¤Ê¥ì¡¼¥¹¤À¤·¾¡¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾®ÎÓ¤¬¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤ÏÂ®¤¤¡×¤È°ìÌÜÃÖ¤¯¤Î¤¬Í¥½¨¾Þ¤ÎÍî¹ç¤À¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¥Ý¥±¥Ð¥¤Âç²ñ»²²Ã¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¤¤¤º¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¥Ð¥ó¥¯¤Ç¡×¤ÈÁª¼ê¤ò»Ö¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡ÊÀî¸ý¡¦£±·î£²£¹Æü¡Á¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¡£º£¤Ï¶ÛÄ¥¤È´î¤Ó¤¬È¾Ê¬¤º¤Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤¹¤À¤±¡×¡£Àî¸ý½êÂ°¤È¤¢¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¹õÀîµþ²ð¡¢º´Æ£Îå¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Ï²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£