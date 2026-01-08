玉木宏“真冬でも素足にサンダル”の理由、16年前の「めざましテレビ」も同じスタイル
俳優の玉木宏（45歳）が、1月8日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“真冬でも素足にサンダル”の理由を語った。
玉木はこの日、8日スタートの連続ドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」の宣伝を兼ねて、「めざましテレビ」のスタジオに生出演。スタッフからのタレコミとして、「寒い日でもいつも素足にサンダル。一度、ヒョウ柄のサンダルを履いてきて、女性スタッフがみんな口々に『かわいいな』『欲しいな』と本人に言っていました」との情報が寄せられる。
この「真冬でも素足にサンダルなのは、どうしてですか？」と聞かれた玉木は「僕たちは普段、衣装を着させていただくので、やっぱり自前で行っても、どうせ脱いで違うものを履かなきゃいけない。だったら裸足でいいかな」と回答。
軽部真一アナが「『のだめカンタービレ』のときも、真冬の撮影でも素足だったというのが話題になってましたけども。それから16年前、この『めざましテレビ』に来てくれたときも、ご覧のように素足だったんです」と、実際の当時の映像が紹介された。
そして「きょうはどうですか？」と聞かれた玉木は、「いいですか？」と立ち上がり、「朝ご飯食べている方、すみません…安心してください、履いています」と靴下を履いた足を披露。スタジオは拍手喝采となった。
