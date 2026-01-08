2026年、新たな年がスタートした静岡県内。お正月休みも終わり経済活動が始まる中、気になるのは「モノの値段」今回は家計に直結する食卓の並ぶ商品の価格動向を徹底調査しました。



（徳増 ないる キャスター）

「食品や食材の値段について、皆さんはどう感じているのでしょうか」



（市民）

「やはりおコメは高いですよね」

「そうね、おコメも高いし、お正月にカニなど買うのに高いなって思った」





（市民）「お弁当とか作っているのでやっぱりおコメ（の値段が気になる）」「トマトなど高くて買えない」「帝国データバンク」によると、2025年の飲食料品の値上げ品目は2万609品目で、前年を約6割上回り、2年ぶりに2万品目を超え、まさに「値上げが常態化した一年」でした。要因としては、値上げになった品目の内9割以上が「原材料費の高騰」をあげていて、「物流費」や「人件費」も主な要因となっています。では、ことし2026年の見通しはどうなのか？聞いてみると…。（帝国データバンク 飯島 大介さん）「2026年の値上げは、2025年に比べると幾分落ち着いた推移になるのではないかとみています。2025年に、ある程度コストアップを含めた値上げが一巡したということが背景にある。一方で、買い控えが起きていたいたり、一回当たりの買い物量が減っているという影響が聞かれる。急激な値上げが消費者離れを起こしてしまう可能性もあることから、一時期値上げを見合わせようという動きが食品には広がっていることが背景にある。2026年のキーワードは、春先までは鶏卵、それからコメ、この二つが大きなキーワードになってくるかと思います」2026年ことし1月から4月までに値上げが決定している飲食料品は、コメ製品やマヨネーズなど鶏卵製品、酒類など幅広い食品分野で3593品目が判明していますが、前年同期の予定品目数と比べると4割ほど減少しています。では、野菜、果物などの生鮮食品の価格動向はどうなのでしょうか？向かったのはここ。「静岡市中央卸売市場」。2025年は夏の暑さで野菜や果物の定植が遅れ、市場に出回る時期がずれ込むなどしたため、高値の状態が続いていたジャガイモやタマネギニンジンなどの「土もの野菜」は？（静岡VF 鍋田 利明 常務取締役）「馬鈴薯は昨年度は北海道中心で入っていたが、九州の長崎とか鹿児島も馬鈴薯が出回ってきて、年が明けて落ち着いてくるのかなとは思います。続いてタマネギなんですけど、去年からずっと北海道のものが主役で高単価で推移してきたが、静岡の『はるたま』といって新タマネギ、こういった静岡の新タマネギも増えてくるので、価格の方も抑えられてくるのかなと思います」一方、葉物野菜はというと…。（静岡VF 鍋田 利明 常務取締役）「キャベツなどは昨年度末から潤沢に入っているんですけど、これから12月が暖かかったものですから（さらに）出てくる可能性大で、1月いっぱいは、キャベツも単価が安いと思う。2月以降が心配される」1月の気温によっては葉物野菜の収穫量が減って春に向けて値上がりする可能性もあるということです。では、実際に店頭では今どうなっているのか、静岡市内のスーパーを訪れてみると。（徳増 ないる キャスター）「こちらのスーパーでは土もの野菜のニンジンが一本税込みで72円とやはり高め、小ぶりな印象です。一方の葉物野菜は…小松菜や水菜は大分買いやすくなっています」ニンジンやジャガイモ、タマネギなどの「土もの野菜」は、店頭ではまだ例年より2割ほど高めの値段で売られていましたが、鍋料理などに活躍しそうな葉物野菜は、いずれもお買い得。キャベツは特に高かった1年前と比べて半分ほどの値段になっていました。（徳増 ないる キャスター）「そしてやはり食卓にかかせないのがおコメですが、今も5キロ4000円代を超えているものが多くて、依然として高い状態が続いています」コメは、来週から値下げを予定している商品もあるそうですが、値段が落ち着くまでには時間がかかりそうとのこと。また、鶏肉も高値が続いているといいます。（スーパー田子重 西中原店 増田 克己 店長）「去年と比べて鳥のもも肉やむね肉は100gあたり10円高い状況。卵も例年と比べて2割くらい高い状況」鳥インフルエンザの影響などがまだ出ているということでした。こうした状況の中、買い物客も、様々な工夫をしていました。（買い物客）「チラシを見てなるべく安いものを探してスーパーに行くようにしているのと事前に（メモを）書くようにしている、無駄なものを買わないように。いろいろなスーパーを見て買っている、ここはこれが安い、ここはこれが安い、という風に、2、3軒周っている」（スーパー田子重 西中原店 増田 克己 店長）「葉物野菜などは安くなっていますので、鍋物などしていただく時季なので、お買い得な葉物野菜を使ってもらいたい」この先ですが、5月以降についても原材料高や物流費などの要因で値上げの傾向が続くということですが、2026年通年では値上げ品目数は2024年と同水準となる1万5000品目前後となり去年よりは落ち着くと見られています。2026年。賢く買い物をして家計を守りたいものです。