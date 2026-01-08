お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一がダイエットに成功し、騒然となっている。

７日のフジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」（水曜・午後９時）では「正月太りラクに解消ＳＰ」を放送。小杉が挑んだ「人生最後のスーパーファイナルダイエット」の模様が紹介された。

これまでリバウンドを繰り返し、約２２年間肥満と戦い続けてきた小杉。昨年６月からダイエットを開始し、無理なく続けられる「１日１分×３のゆるジャンプ」を選択。専門家が「ジャンプをするだけでも足の筋肉をしっかり使う」と解説していた方法で、小杉は１日朝昼晩３回の「ゆるジャンプ」を開始した。

ダイエット開始時に１２０・６キロだった体重は、１か月後の測定で１１９・２キロと早速１・４キロの減少。ウエスト周りも当初の１３２・５センチから１３０・０センチに減っていた。その後も着実に数値が減り続け、５か月後のスタジオでの測定では体重１１２・６キロ、ウエスト周りは１２３センチという結果に。小杉は「５か月で８キロ！」と叫び、スタジオからも「すごーい！」「やせた！」と驚きの声が上がった。小杉は「（２ケタになるまで）やります！」と１００キロを切ることを目指してダイエットを続けることを誓った。

この様子も見たネットも仰天。「これを５ヶ月もやるって小杉氏って凄い」「めっちゃ痩（や）せててすごかったなぁ」「１分ジャンプしてみたけど結構しんどかった でも手軽に出来る」「思ったより１分がしんどかった 下半身にくる」「試しに一分ジャンプしてみたけどふくらはぎつりそうになった」「やってみようかな？」「今日からやります」「私もコレやろう！」などの声が上がっている。