乃木坂46新センター瀬戸口心月、成人式でド緊張「人生で7番目くらい…」 今年の目標も語る
アイドルグループ・乃木坂46の6期生、瀬戸口心月（せとぐち・みつき／20）が8日、東京・乃木神社でグループ恒例の成人式を行い、今年の抱負を語った。
ファンと報道陣が詰めかけた乃木神社の境内に、瀬戸口のほか、5期生の菅原咲月（20）、五百城茉央（20）、奥田いろは（20）、6期生の愛宕心響（20）ら二十歳を迎えたメンバーが艶やかな晴れ着姿で登場。本殿内での祈祷を終えると、「乃木會館」にて囲み取材に応じた。
瀬戸口は「今日はずっと緊張していて…さっき咲月さんにも『今日、心月ちゃんの声を聞いてない』と言われたほど緊張しているのですが、20年間の中で（緊張が）7番目くらいなんですけど……私らしくハキハキと、音声さんに拾ってもらえるような声量で頑張ります」とまるで緊張していないかのようなトークで会場を和ませる。
絵馬には『努力・感謝・笑顔 を胸に！』と書き「2025年に乃木坂46に加入して1年間過ごして、この言葉が特に大切だと感じました。今年は2回目のことが増えていくと思うんですけど、2回目でもこの『努力、感謝、笑顔』を忘れずに頑張りたいと思って書きました！」と抱負を語った。
グループの40thシングル「ビリヤニ」のダブルセンターを、同期の矢田萌華とともに務めた瀬戸口。「2年目の挑戦になっていくので、いろんなことに挑戦して、これから自分がどんなことに挑戦していきたいのか、どんなことが好きなのか、プライベートでもお仕事でも色々見つけていく年にしたいと思っています！」と決意をにじませた。
1月12日は成人の日。民法改正により、成年年齢が2022年4月1日から18歳に引き下げられたものの、乃木坂46はメンバーが20歳になる年に乃木神社にて成人式を行うことが恒例となっており、今回もこれまでどおり20歳で成人式を開催した。
