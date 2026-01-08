BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が5日に放送され、楽天初代監督の田尾安志氏（72）がゲストとして番組初登場。後にメジャーリーガーとなる選手との“秘話”を明かした。

これまでの木曜午後10時から月曜同9時に“お引越し”しての新年初放送。田尾氏は、今回ダブルMCを務めた楽天ファンのお笑いタレント・かみじょうたけし（48）と元日本テレビアナウンサーの上田まりえ（39）に笑顔で迎えられた。

番組の人気企画「俺のベスト9」で「4番・一塁」に「王貞治」と書き込んだ田尾氏。現在ソフトバンクで取締役会長を務める王貞治氏（85）が監督を務めていた時代の思い出話に花を咲かせている時だった。

「川崎宗則がまだ2軍にいた時にインターコンチネンタルか…キューバで大会があってね。その時、僕ジャパンのコーチで行ってて。川崎ともいろいろ話をしたんですけどね」と元ソフトバンクでメジャーでも活躍し、現在も独立リーグでプレーを続けている川崎宗則内野手（44）の名前を出した。

「この選手はいいわと思って。相手に対して攻めにいく。全然失敗したらどうしようという発想のないヤツだなコイツはと思って」と川崎のポテンシャルの高さにすぐ気付いた田尾氏。「その次のキャンプに行った時に王監督に“川崎は面白いですよ”って話をしたんですよ」と報告したという。

とはいえ、代表チーム活動中にはひと悶着が。田尾氏と川崎が参加したこの時の日本代表はプロアマ混合チーム。「生意気だったんですよ。“俺はプロやぞ”みたいなのを見せたいんでしょうね」とアマ選手に対する態度が気に入らなかった田尾氏は厳しく川崎を叱責していた。

「そういうことがありましたって、それも王さんに僕はお伝えして。それで川崎が離れていくんだったらもう一回僕から寄っていって話をしにいこうと思ってたんですよ。そしたらそこから川崎がポンポンポンポン逆に入ってきてくれたんです。いろいろ話をしに来てくれて。そういうこともあって、コイツは前向きだなって感じたんで。（王監督に）“ムネは大きいことするかもしれませんよ。だからもし余裕があるんだったら川崎を使うのはどうですか？”って話はしたんです」

田尾氏からの推薦を受けた王監督はその年に川崎を抜てきし、川崎は後にメジャーリーガーになるまで飛躍。現在も精力的にプレーを続けている。「これ、本人は全然知らないですよ」と笑顔の田尾氏。かみじょうは「うわぁ〜！凄いですね、これ。いま川崎さん見てたらびっくりしてる」と同番組への出演歴もあるムネリンの胸中を想像して笑顔だった。