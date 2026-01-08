ももクロ・百田夏菜子、 掛け算九九「七の段」にまさかの大苦戦!?

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。

＃793は、新春恒例「2026 新春 ももクロChanカルタ」をお届け！

◆しおりん「バカが露呈する〜！」

ちゃんちゃんこを着て、こたつを囲むももクロの4人。年明け最初の配信回は、正月らしい「まどろみトーク」からスタート。

しかし、すっかりリラックスしている4人はもはやトークどころではない。佐々木彩夏に至っては、ほとんど横たわっている。

そんな佐々木も2026年で30歳を迎える。「ももクロの最年少もついにアラサー突入…」と言い出すと、司会役の天の声“通りすがりのおじさん”は「（年齢を）濁さないでください」とツッコむ。

今回の企画「ももクロChanカルタ」は、カルタの札を取ったメンバーが読まれたお題に挑戦。見事クリアすれば、スタジオ中に貼りつけられたポチ袋をひとつゲットできる。

ポチ袋の中には、最高額1万円の現金やギフトカード、罰ゲームカードなどが入っている。カルタ終了時にお年玉の合計金額が最も多いメンバーには、高級すき焼き店の「牛肉佃煮詰合せ」が贈られる。

最初の札を取ったのは、百田夏菜子。ゲットした賞金は10円玉だった。幸先のよいスタート…と思いきや、ナイスなボケをかます。

「かんようく（慣用句） 図々しい人 何が厚い？」の札を取った百田は「胸板」と回答。これには通りすがりのおじさんが「全マッチョを敵に回したよ」とツッコむ。変な回答につられ、高城れにまでが「ひじ」と言い出す始末。

さらに玉井詩織が「顔」と惜しい回答をしても、百田は間髪入れずに「Face」と続ける。芸人もうらやむ天才的なボケは今年も健在だ。玉井も「学力が落ちてる（笑）。やりたくない、バカが露呈する〜！」と嘆く。

続いて「ななのだん（七の段） スラスラつかえず 言えるかな？」で、百田が本領発揮。なんと「しちごさんじゅう」と言ってしまう（正しくは「7×5＝35」）。

「間違えちゃったー！」と絶叫する百田に、司会のおじさん（東京03・飯塚悟志）も「ももクロのMC的な役割、俺もうイヤになってきちゃった、恥ずかしい」と呆れ返る。

さらにおじさんは「百田さん、六の段言える？ 言えたらお年玉…」と言いながら、自分で「六の段言えたらお年玉ってなんだよ！」とセルフツッコミ。年明け早々、百田に調子を狂わされている。

しかも「ろくいちがろく、ロクジ…」と言ってしまい、失敗する百田。最高のオチを用意してくれた百田は、2026年も最強のバラエティアイドルだ！