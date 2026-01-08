【ビアードパパ】ご当地シューファン投票1位の「北海道ミルクバニラシュー」が復活！ザクザク食感のシューも期間限定で登場中。

シュークリーム専門店のビアードパパは、2026年1月6日から、期間限定商品「ザクザク！スティックシュー」と「北海道ミルクバニラシュー」を販売しています。

ワンハンドで楽しめるシューも期間限定

ビアードパパから、期間限定で2種類のシュークリームが新たに登場しています。

・ザクザク！スティックシュー

片手で持ちやすいスティック型のシュー生地に、カシューナッツやアーモンドを使ったクロッカン生地をのせて焼き上げ、香ばしさとザクザク食感が手軽に楽しめます。

価格は270円。1月6日から3月17日までの販売です。

・北海道ミルクバニラシュー

25年5月に実施した「ビアードパパご当地シューファン投票」で、総投票数1万7898票の中から1位に輝き、約7年ぶりに復活。牧場で食べるソフトクリームのようなやさしい味わいで、北海道産ミルクとバニラがふわりと香るクリームと、サクサク食感のパイシュー生地を合わせています。

価格は300円です。1月6日から31日までの販売です。

店舗によって販売期間や品目の変更、取り扱いのない場合があります。一部店舗およびデリバリーでは販売価格が異なります。また、イートイン利用の場合は税率が10％となり、販売価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部