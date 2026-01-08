1月30日に公開される映画『ランニング・マン』より、主演のグレン・パウエルとエドガー・ライト監督がアーノルド・シュワルツェネッガーを訪問する特別映像が到着した。

本作は、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』などの原作者として知られるスティーヴン・キングの同名小説を『ベイビー・ドライバー』のライトが監督を務め映画化したアクションスリラー。

『トップガン マーヴェリック』『恋するプリテンダー』のパウエルが娘のためデスゲームに身を投じるベンを演じるほか、共演には『DUNE/デューン 砂の惑星』のジョシュ・ブローリン、『シンシン／SING SING』のコールマン・ドミンゴらが名を連ねている。

公開された映像では、パウエルとライト監督がシュワルツェネッガーのもとを訪ねる。キング原作の『ランニング・マン』は、1987年にもシュワルツェネッガーを主演に迎え『バトルランナー』として映画化されたが、「唯一やり直したい出演作があるなら、それが『ランニング・マン』だった。それを二人が成し遂げてくれた」と再映画化となった本作に敬意を示す。「アクションも信じられないくらい独創的。素晴らしかった」とパウエルとライト監督に賛辞を贈る。さらにシュワルツェネッガーは「あの100ドル札はなんだ？」と本作にサービスカットとして登場する、自身が描かれた100ドル札について触れる。すると待ってましたと言わんばかりにライト監督が「気付きました？ プレゼントがあるんです」と答え、パウエルも「大きい方が気に入るかと」と続ける。そこで登場したのは 巨大紙幣。3人は巨大紙幣を手に仲睦まじい様子で記念撮影を行い、終始にこやかな雰囲気で映像は幕を閉じた。

（文＝リアルサウンド映画部）