2025Ç¯10·î¡¢¥Û¥¢¥«¥ì¥¤CC¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¡×¤Ï¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ð¤Ê¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤ï¤º¤«°ìÂÇ¡¢¤½¤Î¿¼Ê¥
½éÆü¤ò1¥¢¥ó¥Àー59°Ì¥¿¥¤¤È¡¢ÀÅ¤«¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç½ª¤¨¤¿½ÂÌî¡£¤·¤«¤·ÆóÆüÌÜ¡¢½øÈ×¤Î6ÈÖ¤Ç¥Ü¥®ー¡¢Â³¤¯7ÈÖ¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®ー¤òÃ¡¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¼êÄË¤¤¼ºÂ®¡£¤½¤Î¸å¡¢·üÌ¿¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤êÆó¤Ä¤Î¥Ðー¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤â¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï¡Ö73¡×¡£ÄÌ»»¥¤ー¥Ö¥ó¥Ñー¡¢¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤ï¤º¤«1ÂÇÆÏ¤«¤ºÍ½ÁªÍî¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾Î»¿¤ÈÈãÈ½¡¢¸òºø¤¹¤ë»ëÀþ
º£Âç²ñ¡¢½ÂÌî¤¬¸«¤»¤¿Ç´¤ê¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸½¼Â¤Ï½Å¤¤¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®ー¤Ï¡¢ÊÆ¥Ä¥¢ー¤Î¸ü¤¤ÁØ¤ÎÃæ¤ÇÀï¤¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¡Ö°ÂÄê´¶¡×¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úº¸¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬3°Ì¡¢´ä°æÌÀ°¦¤¬4°Ì¥¿¥¤¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÀª¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤ë±Æ¤Ç¡¢Í½Áª¤ÎÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡£2022Ç¯¤Î¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼ä¤·¤¤·ëËö¤À¡£