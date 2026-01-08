偶然なのか、それとも…韓国アイドル界で繰り返される日本アニメ“連想”論争

韓国の女性アイドルグループ「KiiiKiii（キキ）」が、スタジオジブリ作品を思わせる新曲コンセプトフォトを公開し、注目を集めている。

【画像】『ONE PIECE』のパクリも？韓国アニメ業界の“黒歴史”作品3選

今月26日に新作となる2ndミニアルバム『Delulu Pack』のリリースを控えるKiiiKiiiは、5日にコンセプトフォトを公開した。そのコンセプトフォトでメンバーが着用した衣装が、1989年公開のスタジオジブリ作品『魔女の宅急便』の主人公キキに似ているとして、にわかに話題となっているのだ。

公開写真では、赤いリボンと黒いワンピースを組み合わせたコーディネートで、ホウキを手にカメラを見つめるメンバーの姿が写っている。ホウキには黒猫の顔が描かれており、写真内にも黒猫をモチーフとしたデザインが複数見られる。

『魔女の宅急便』の主人公キキも、黒いワンピースと赤いリボンをトレードマークに、ホウキを操る“魔女”として描かれる。作中には相棒ともいえる黒猫のジジも登場する。グループ名「KiiiKiii（キキ）」と主人公キキが同名という偶然はあるものの、共通点の多さが注目を集める一因となっているようだ。

KiiiKiii（写真＝STARSHIPエンターテインメント）

もっとも、K-POPアイドルをめぐって日本のアニメ・漫画作品を「連想させる」といった指摘が出るのは、今回に限った話ではない。

直近では昨年7月、男性グループ「ZEROBASEONE（ゼロベースワン）」の楽曲『SLAM DUNK』をめぐり、MVや応援ガイド動画でバスケ漫画『SLAM DUNK』を彷彿とさせる演出があるとして物議を醸した。

実際、MVではメンバーたちが湘北高校を思わせるような赤いユニホームを着用している。応援ガイド動画には「左手は添えるだけ、ZB1」と、桜木花道の名ゼリフ「左手は添えるだけ」を連想させるワードもあった。もっとも、応援ガイド動画は後に非公開となったが、所属事務所WAKEONEはこの件について特段の声明を出していない。

ZEROBASEONE（写真＝WAKEONE）

2024年9月には、女性グループ「KISS OF LIFE（キスオブライフ）」が音楽授賞式「The Fact Music Awards」に出演した際、『ONE PIECE』の主要キャラクターを想起させる衣装で登場。バックダンサーは海軍を思わせる白い制服と帽子を着用し、バックスクリーンには帆に「KISS OF LIFE」と表記されたゴーイングメリー号と類似した船が映し出された。公式SNSでは、ファンに向けて「ワンピースオブライフのステージは楽しんでいただけましたか？」と投稿されていた。

（写真＝KISS OF LIFE公式SNS）

2023年には、女性ソロ歌手チョン・ソミの楽曲『Fast Forward』をめぐり、MVに登場するキャラクターが漫画『うる星やつら』のラムに似ているという疑惑も浮上した。

キャラクターの類似性を理由に「トレースではないか」との声も出るなか、MVは公開直後にYouTubeのワールドワイド・トレンディングチャート1位、24時間で最も再生されたYouTubeミュージックビデオ1位を記録。しかしその後、所属事務所THE BLACK LABELは「登場キャラクターが他作品のキャラクターと似ているという報道を確認し、該当場面を削除・修正する」として謝罪している。

（画像＝THEBLACKLABEL）

チョン・ソミ（写真提供＝OSEN）

2021年には、男性グループ「CIX（シーアイエックス）」の2周年記念グッズをめぐり、『テニスの王子様』を連想させる衣装が物議となった。メンバーたちが青春学園を思わせる白基調に青と赤のデザインが入ったユニホームを着用していたことで疑惑が広がり、最終的に当該グッズが販売中止となったのだ。

所属事務所C9エンターテインメントは当時、「特定のアニメのデザインが衣装と相当部分で類似していることを確認した。この状況で当該写真を使用した記念グッズを販売することは、法的問題をさておいても倫理的に問題があるという点に全面的に共感する」と説明していた。

（写真＝CIX公式SNS）

さかのぼれば、アニメ主題歌と“イントロが似ている”として議論を呼んだ例もある。2013年に女性グループCRAYON POPが公開した楽曲『Lonely Christmas』だ。

同曲は当時、イントロ部分が『ルパン三世』の主題歌として知られる大野雄二氏作曲の『ルパン三世のテーマ』に似ていると指摘された。だが、『Lonely Christmas』を手掛けた作曲家キム・ユミンは「リファレンスなしに作った純粋な創作物だ」と疑惑を完全否定。「もしコピーする意図があったなら、バカでもない限り、同じように聞こえないようにしたはずだ。『Lonely Christmas』のイントロは、『ルパン三世』の曲を私がまったく知らなかったために出てきた、ジャンルの類似性から生じた結果物だ」とも主張している。

いずれにしても、こうした指摘が出れば、グループのイメージ低下につながりかねない。各グループや所属事務所には、権利面を含めた一層の配慮が求められるだろう。

（文＝サーチコリアニュース編集部）