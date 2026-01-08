コンパクトワゴンの合理性×SUVの楽しさ

凛々しくスポーティにキャラクターを刷新

スズキのX Bee（クロスビー）が新世代に移行した。クロスビーはワゴンとSUVを融合した新ジャンルカーとして2017年12月にデビュー。アイコニックなデザインと優れたユーティリティで独自のポジションを構築しているオンリーワンモデルである。

新型は、“かっこいいスポーティ”をキーワードに全面進化。基本骨格はそのままに、スタイリング／快適性／安全性能／走りを大幅にアップデートした。開発コンセプトは「アクティブシーンに似合う個性的なデザインと広い室内空間を兼ね備えたコンパクトクロスオーバー」である。

チーフエンジニアの飯田茂氏は「新型は従来から好評の使い勝手のいいパッケージングを維持しながら安全性、快適性、燃費、走りなど、全方位でリファインしました。クロスビー独自の強みを大切にしながら、一段とアクティブでSUVらしいイメージを鮮明にしています」と説明する。

クロスビーのポジショニングは、スズキの小型SUVラインアップの中で、アウトドア＆クロカンのジムニーシエラ＆ノマドと、都会派のフロンクスの中間に位置する。Kカー＋αの3760×1670×1705mmのコンパクトサイズと最小回転半径4.7mが生み出す機動性は大きなアピールポイント。行動派のオールラウンダーとして最適な性格といえる。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）