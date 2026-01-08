【ライブレポート】奥田民生×吉川晃司Ooochie Koochie、地元広島でラストライブ！「今年もお世話になりました！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Ooochie Koochieが、2025年12月31日に広島グリーンアリーナにて現時点でのラストライブを開催した。

■Ooochie Koochieは紋付袴で登場

デジタルシングル「GOLD」「OK」「ショーラー」を経て、アルバム『Ooochie Koochie』を6月25日にリリースし、広島・大阪・札幌・仙台・名古屋・東京を回った全国ツアーの追加公演、9本目である。

奥田民生（以下Ooochie）と吉川晃司（以下Koochie）は、同じ1965年生まれで、同じ広島出身。高校時代から接点のあったふたりが、還暦を迎える2025年に結成したこのユニットは、現時点でのラストライブを、還暦の年の最後の日に行った。

Ooochie Koochieと一緒にステージに上がるメンバーは、ツアー本編と同じ。ドラムは奥田民生のバンドMTR&Yと吉川晃司のバンド、両方のレギュラーである湊雅史。ベースは、多くのアーティストのサポートで活躍する大神田智彦。キーボードは、奥田民生のMTR&Yから斎藤有太、吉川晃司バンドからホッピー神山のツイン体制。そしてコーラスでChloe Kibbleとmimiko、以上の6人である。

Ooochie Koochieのふたりを含む男性は紋付袴、女性ふたりは振袖姿で、ステージに登場。Ooochie とKoochie、共にギブソン・レスポールを携え、音を確かめると、「おちこち」でライブがスタートする。続いて「Do The Shuffle」、その次は「Three Arrows」と、最初のブロックは、ツインボーカル＆ツインギターで、互いの役割が50/50の3曲が並んだ。サンフレッチェ広島の応援歌である「Three Arrows」では、チームカラーである紫の照明でステージが染められる。

以上の3曲を終えたところで、Ooochie、「イェーイ！ グッナイ！」と去り、続いてメンバーもステージを下りる。ひとり残ったKoochie、「民生とふたりで広島に何か恩返しができたらええのう、と盛り上がって、調子に乗って始めてしもうたのはええが、まったくウケんかったらどうしようかいの、わしら、はあ帰れるところがないんじゃないかと思ったけど、よかったあ。まあまあやれたかのう」と、安堵の気持ちを吐露し、拍手を浴びる。

みんな着替えに行った、自分も民生が戻ってきたら着替える、この格好だとギターが弾けないので、と状況を説明し、本日は朝から本通で撮影したり、Ooochie Koochieのラッピング電車に手を振ったりした、その様子は3月25日リリースの映像作品『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』の特典映像で観ることができる、と報告する。

戻ってきたOoochieは、「皆様お忙しいところ、年も押し迫った、しかもこんな中途半端な時間に…まだ外、明るいんですけど。カウントダウンとかなら、まだしもね。このタイミング、誰にとっても迷惑でしかないです！」と、「12月31日で開演は16時」であることに、申し訳ない気持ちが強かったらしく、これ以降もその件に触れた。

■「噛み締めてやらにゃあ。今日解散じゃもん」（奥田民生）

次のブロックは、「GOLD」「片恋ハニー」「Dancing Queen」（ABBA）のカバー、「Let’s Dance」（デヴィッド・ボウイ）のカバー、「マンデー」と、どちらかがハンドマイクでリードボーカルを担う5曲が続く。「GOLD」では、サビに入れるオーディエンスのハンドクラップがきれいに揃う。カバー2曲では、Chloe Kibbleとmimikoもフロントに出て歌った。その後者の「Let’s Dance」では、スタンドに固定してあるフライングVを、間奏やアウトロでKoochieが弾きまくる（最後にOoochieもちょっと弾く）。テレビ朝日『帰れマンデー見っけ隊!!』のテーマソングとして書き下ろした「マンデー」では、ハンドマイクのKoochieが、ギターを弾くOoochieに寄り添ってみせた。

Koochieの衣装替えとMCをは挟んでからの3ブロック目は、「LA VIE EN ROSE」「Maybe Blue」「リトルボーイズ」「ギムレットには早すぎる」「御免ライダー」の5曲。広島への原爆投下をテーマにKoochieが書いた「リトルボーイズ」を真ん中にして、その前後をそれぞれの曲で挟んだ構成である。吉川晃司の曲はOoochieが歌い、奥田民生の（もしくはユニコーンの）曲はKoochieが歌う、というのが、このユニットのルールになっていることが、ツアー初日でわかり、オーディエンスを狂喜させたが、この最終日でも同様に、皆大喜びだった。

「リトルボーイズ」終わりでOoochie、「もうこれ、噛み締めてやらにゃあ。今日解散じゃもん」と言い出す。「でも、広島の偉い人に『どうですかのう』とか言われたら、考えるかもしれん」と返すKoochie。

本編最後のブロックは、「ショーラー」「Rock‘n Roll Hoochie Koo」「GIBSON MAN」「OK」、ふたりともリードボーカルでふたりともリードギターの4曲で、超満員の広島グリーンアリーナがピークを迎えた。

なお、「Rock‘n RollHoochie Koo」は、アメリカのギタリスト/ボーカリスト、Rick Derringerの1973年のヒット曲。ふたりのような昭和のギター小僧が、こぞってコピーした曲である。歌詞が日本語だったのは、Ooochieが敬愛する子供ばんどが、1981年にカバーしたとき、日本語詞を付けたバージョンだから。Ooochie Koochieというユニット名は、この曲を元ネタにして付けた側面もあるようで、ゆえにカバーしたのだと思われる。

「GIBSON MAN」ではOoochieがレスポールでKoochieがフライングV、共にギブソンのギターでバトルを聴かせる。ラストの「OK」では、間奏でホッピー神山がフラッグを振り、Chloe Kibbleとmimikoもフロントへ出て盛り上げた。

■オーディエンスが大きなシンガロングで応える

アンコールは、全員グッズのTシャツ姿。Koochieはソデをカットしてノースリーブにしており、それを「隙あらばソデをなくそうとするから」といじったOoochieは、「忙しいところすいませんでした！ 二度とこのようなことがないように、タイミングを見てやりたいと思います！ 全員がヒマなときに！ 広島の人にはいっぱいお世話になりましたんでね」と、改めて感謝を伝える。

そして、Koochieが歌う「さすらい」と、Ooochieが歌う「Juicy Jungle」を演奏。「もうすぐ終わるけえ、帰って年越しの準備をしんさい！ 今年もお世話になりました！ 来年還暦の人、よろしく！」というOoochieの叫びから始まった「Juicy Jungle」では、広島グリーンアリーナ超満員のオーディエンスが、大きなシンガロングでそれに応えた。

2026年の奥田民生のスケジュールは、1月7日に8曲入りの新作EP『あまりもの』をリリースし、1月11日から全18本の『奥田民生 MTRY TOUR 2026 “春 Ooh La La”』がスタート。吉川晃司は、5月30日から全24本のツアー『KIKKAWA KOJI LIVE 2026』に出る。

そして、先にも書いたが、Ooochie Koochieの初めてのライブ映像作品『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』が、3月25日にリリースになる。

TEXT BY 兵庫慎司

メイン写真：PHOTO BY 三浦憲治

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

ANALOG『Ooochie Koochie』

2026.03.25 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』

■関連リンク

Ooochie Koochie OFFICIAL SITE

https://ooochie-koochie.jp/