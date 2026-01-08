　8日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は523枚だった。うちプットの出来高が446枚と、コールの77枚を上回った。プットの出来高トップは4万4000円の152枚（50円高370円）。コールの出来高トップは5万7000円の30枚（320円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　16　　　-3　　　 4　　70000　
　　 3　　　　　　　25　　63000　
　　 1　　　　　　　31　　62000　
　　 3　　　　　　　45　　61000　
　　30　　　　　　 320　　57000　
　　 2　　 -60　　 670　　55000　
　　 2　　-380　　 765　　54000　　3200 　　　　　　　 2　
　　16　　-395　　1060　　53000　
　　 1　　　　　　1800　　52000　
　　　　　　　　　　　　　51500　　1790 　　 +90　　　 1　
　　 3　　　　　　1980　　51000　　1620 　　+155　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1625 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　50125　　1400 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49500　　1145 　　+105　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1020 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 890 　　+140　　　21　
　　　　　　　　　　　　　47125　　 635 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 630 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 545 　　 +25　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 585 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 550 　　　　　　　21　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 435 　　 +80　　　23　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 370 　　 +50　　 152　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 315 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 300 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 286 　　 +16　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 268 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 248 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 211 　　 +31　　　14　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 185 　　 +25　　　29　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 155 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 129 　　　　　　　24　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 115 　　 +35　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 100 　　 +15　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　94 　　 +14　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　44 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　35 　　　　　　　44　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　25 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　25 　　　+5　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　12 　　　+2　　　10　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 9 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 7 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 2 　　　 0　　　28　


株探ニュース