日経225オプション3月限（8日日中） 4万4000円プットが出来高最多152枚
8日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は523枚だった。うちプットの出来高が446枚と、コールの77枚を上回った。プットの出来高トップは4万4000円の152枚（50円高370円）。コールの出来高トップは5万7000円の30枚（320円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
16 -3 4 70000
3 25 63000
1 31 62000
3 45 61000
30 320 57000
2 -60 670 55000
2 -380 765 54000 3200 2
16 -395 1060 53000
1 1800 52000
51500 1790 +90 1
3 1980 51000 1620 +155 1
50750 1625 7
50125 1400 5
49500 1145 +105 1
49000 1020 3
48000 890 +140 21
47125 635 1
47000 630 1
46500 545 +25 3
46250 585 6
46000 550 21
45000 435 +80 23
44000 370 +50 152
43500 315 1
43250 300 1
43000 286 +16 8
42500 268 3
42000 248 2
41000 211 +31 14
40000 185 +25 29
39000 155 6
38000 129 24
37000 115 +35 5
36000 100 +15 6
35000 94 +14 8
30000 44 3
28000 35 44
26000 25 1
25000 25 +5 3
20000 12 +2 10
18000 9 0 1
16000 7 +1 1
10000 2 0 28
株探ニュース
