高橋みなみ、ヘアカット報告するも“まさか”の事態「髪型よりもスマホケース気になりすぎる」「でかくない???」 予想外の反響に嘆く「なんなのー！」
元AKB48総監督でタレントの高橋みなみ（34）が、8日までに自身のSNSを更新。写真を添えヘアカットを報告すると、ファンから“意外”な反響が寄せられた。
【写真】「でかくない???」「髪型よりもスマホケース気になりすぎる」注目を集めた高橋みなみの“大きな”スマホケース
6日のインスタグラムの投稿では「AKB48 20周年は絶対ポニーテール!!と意気込んで伸ばし続けた髪の毛 やっと切れましたー！」とつづり、AKBのOGメンバーとしての活動が一段落しボブヘアへのイメチェンを報告。「ギリ結べるナイスな長さ」「久しぶりの長さスッキリ」と晴れやかな心境を記した。
アップした写真には、新ヘアがわかりやすいバストアップのほか、ハート形のデザインの大きなスマホケースに入ったスマホで自撮りする姿がとらえられており、後者の写真に対し「え スマホケースでかくない???」「髪型よりもスマホケース気になりすぎる」「ケースでかすぎてかっこいい」「一旦ケースどこのかだけ教えて」などとファンが反応。同様の話題を記したXの投稿は、表示回数1080万件超えの“大バズリ”となった（8日午後4時時点）。
“まさか”の反響に気づいた高橋は、7日のX投稿で「髪型でバズったかと思ったら どデカいケースでバズってるとかなんなのー!!」と嘆いていた。
【写真】「でかくない???」「髪型よりもスマホケース気になりすぎる」注目を集めた高橋みなみの“大きな”スマホケース
6日のインスタグラムの投稿では「AKB48 20周年は絶対ポニーテール!!と意気込んで伸ばし続けた髪の毛 やっと切れましたー！」とつづり、AKBのOGメンバーとしての活動が一段落しボブヘアへのイメチェンを報告。「ギリ結べるナイスな長さ」「久しぶりの長さスッキリ」と晴れやかな心境を記した。
“まさか”の反響に気づいた高橋は、7日のX投稿で「髪型でバズったかと思ったら どデカいケースでバズってるとかなんなのー!!」と嘆いていた。