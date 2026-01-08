「やっと切った!!!!スッキリ!!」ボブへの“イメチェン”を報告する高橋みなみ　（写真はX @taka4848mina より）

写真拡大

　元AKB48総監督でタレントの高橋みなみ（34）が、8日までに自身のSNSを更新。写真を添えヘアカットを報告すると、ファンから“意外”な反響が寄せられた。

【写真】「でかくない???」「髪型よりもスマホケース気になりすぎる」注目を集めた高橋みなみの“大きな”スマホケース

　6日のインスタグラムの投稿では「AKB48 20周年は絶対ポニーテール!!と意気込んで伸ばし続けた髪の毛 やっと切れましたー！」とつづり、AKBのOGメンバーとしての活動が一段落しボブヘアへのイメチェンを報告。「ギリ結べるナイスな長さ」「久しぶりの長さスッキリ」と晴れやかな心境を記した。

　アップした写真には、新ヘアがわかりやすいバストアップのほか、ハート形のデザインの大きなスマホケースに入ったスマホで自撮りする姿がとらえられており、後者の写真に対し「え スマホケースでかくない???」「髪型よりもスマホケース気になりすぎる」「ケースでかすぎてかっこいい」「一旦ケースどこのかだけ教えて」などとファンが反応。同様の話題を記したXの投稿は、表示回数1080万件超えの“大バズリ”となった（8日午後4時時点）。

　“まさか”の反響に気づいた高橋は、7日のX投稿で「髪型でバズったかと思ったら どデカいケースでバズってるとかなんなのー!!」と嘆いていた。