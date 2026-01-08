連続テレビ小説『ばけばけ』の場面カット （C）NHK

　俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の第70回（9日）の場面カットが公開されている。

　前回は、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の結婚が松野家に認められる。しかし、トキが三之丞（板垣李光人）と会っているところをヘブンが目撃。三之丞のことをひた隠しにするトキに再びヘブンは不満を募らせる。晴れて結婚が認められたのに、ギスギスなトキとヘブンを錦織（吉沢亮）は心配する。その頃、雨清水家ではタエ（北川景子）が三之丞にトキの結婚を報告。トキの結婚を知り、三之丞は驚く。

　今回は、トキ（高石あかり）の隠し事がスッキリしない、ヘブン（トミー・バストウ）。トキもまた、ヘブンに対して不安を抱えたまま、2人は家族顔合わせの日を迎える。司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）の松野家と、タエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人）の雨清水家。錦織（吉沢亮）が見守る中、両家の挨拶が進んでいく。そんな中、ヘブンが突然「カゾク、ナル、デキナイ」と言い出す。