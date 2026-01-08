“仕事も恋もドン底編集者”上白石萌歌、“変人動物学者”生田斗真と出会う 『パンダより恋が苦手な私たち』場面写真公開
俳優の上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜 後9：00）の第1話が、10日に放送される。それに先立って、同話のあらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】変人動物学者を演じる生田斗真
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
ファッション誌の編集者を夢見て出版社に入社したものの、入社初日にその雑誌の休刊を知らされ、夢を失ったまま生活情報誌の編集部でくすぶる日々を送る主人公・一葉の運命を大きく動かすのは、カリスマモデルでありながら超女王様気質の灰沢アリア（シシド・カフカ）との出会いだった。アリアが担当する恋愛相談コラムの立ち上げを命じられた一葉は、ゴーストライターとしての執筆まで押しつけられてしまう。
困り果てた一葉は「恋愛を研究するスペシャリスト」を取材しようと大学を訪ねるが、そこに現れたのは、“人間の恋”ではなく“動物の求愛行動”を研究する、超クールで人間嫌いな准教授・椎堂司。最初はまったく噛み合わなかった2人だったが、動物たちの恋のかたちには、仕事・恋愛・人間関係など現代人の悩みを解決する思わぬヒントが隠れていることに気付かされていく。
今回解禁された第1話の場面写真には、アリアとの緊張感あふれる対面シーンや、一葉と司の出会いのシーン、そして個性豊かな編集部メンバーがそろうカットなど、物語の幕開けを象徴するシーンが多数収められている。「動物たちの求愛行動はシンプルで分かりやすい。それに比べて人間の求愛行動には野生が足りない」という司ならではの“恋愛指南”を聞いた一葉は、どんな答えを導き出すのか。
【場面写真】変人動物学者を演じる生田斗真
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
困り果てた一葉は「恋愛を研究するスペシャリスト」を取材しようと大学を訪ねるが、そこに現れたのは、“人間の恋”ではなく“動物の求愛行動”を研究する、超クールで人間嫌いな准教授・椎堂司。最初はまったく噛み合わなかった2人だったが、動物たちの恋のかたちには、仕事・恋愛・人間関係など現代人の悩みを解決する思わぬヒントが隠れていることに気付かされていく。
今回解禁された第1話の場面写真には、アリアとの緊張感あふれる対面シーンや、一葉と司の出会いのシーン、そして個性豊かな編集部メンバーがそろうカットなど、物語の幕開けを象徴するシーンが多数収められている。「動物たちの求愛行動はシンプルで分かりやすい。それに比べて人間の求愛行動には野生が足りない」という司ならではの“恋愛指南”を聞いた一葉は、どんな答えを導き出すのか。