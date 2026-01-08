ボートレース芦屋で12日に開幕するG1「全日本王座決定戦 開設73周年記念」に出場する羽野直也（30＝福岡）らPR隊が8日、スポニチ西部総局を訪れた。

今年のグレードレース開幕戦は、ゴールデンレーサー8人含むSG覇者31人が集結する、まさに豪華絢爛（けんらん）な夢の競演。

昨年グランプリ覇者の桐生順平（39＝埼玉）を筆頭に精鋭ぞろいの遠征勢を瓜生正義（49）、西山貴浩（38）、羽野ら地元勢が迎え撃つ。当地好相性の峰竜太（40＝佐賀）にも注目だ。今年最初のGIウイナーに輝くのは？白熱の6日間、売り上げ目標は80億円。

前走、当地正月戦（優勝戦進出2着）から地元周年に向かう羽野は「地元タイトルを獲るのが夢。想いは強いです」と力を込める。悲願成就へ「優勝目指して頑張ります！」と抱負を語った。

場内イベントでは、音楽グループの「MATSURI」（12日）、歌手のhitomi（17日）のミュージックライブなどが開催される。ネット投票向けには、抽選で現金または豪華賞品が当たる特別電話投票キャンペーンや、公式YouTubeで連日日替わりゲストが出演する全72Rの予想生配信も行われるので要チェックだ。