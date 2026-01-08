乃木坂46菅原咲月、2年連続おみくじで“小吉” あだ名と同じでメンバーもびっくり「すごくない？」
アイドルグループ・乃木坂46の5期生で副キャプテンの菅原咲月（20）が8日、東京・乃木神社で恒例の成人式を行い、個人としての目標を語った。
【全身ショット】綺麗すぎる…！華やかな振り袖を披露した菅原咲月＆五百城茉央ら
ファンと報道陣が詰めかけた乃木神社の境内に、菅原のほか、五百城茉央（20）、奥田いろは（20）、6期生の愛宕心響（20）、瀬戸口心月（20）ら二十歳を迎えたメンバーが艶やかな晴れ着姿で登場。本殿内での祈祷を終えると、「乃木會館」にて囲み取材に応じた。
副キャプテンを務める菅原だが、個人でも挑戦したいことがあるといい「お芝居がすごく好きなので、お芝居でいろんな表現の仕方を学んで、乃木坂46に還元できたらいいなと思います。お芝居に挑戦してみたいです！」とアピール。
また、“小吉”というあだ名を持つ菅原におみくじの結果を聞いてみると「小吉が出ました！」と報告。ほかのメンバーも「すごくない？」と驚く中、「2年連続で小吉です。今年も“小吉”の1年にできたらなと思います」と笑顔を浮かべた。
1月12日は成人の日。民法改正により、成年年齢が2022年4月1日から18歳に引き下げられたものの、乃木坂46はメンバーが20歳になる年に乃木神社にて成人式を行うことが恒例となっており、今回もこれまでどおり20歳で成人式を開催した。
