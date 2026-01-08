乃木坂46菅原咲月、“副キャプテン”として「強く、美しく」 今年のグループの展望を語る
アイドルグループ・乃木坂46の5期生で副キャプテンの菅原咲月（20）が8日、東京・乃木神社で恒例の成人式を行った。
【全身ショット】綺麗すぎる…！華やかな振り袖を披露した菅原咲月＆五百城茉央ら
ファンと報道陣が詰めかけた乃木神社の境内に、菅原のほか、五百城茉央（20）、奥田いろは（20）、6期生の愛宕心響（20）、瀬戸口心月（20）ら二十歳を迎えたメンバーが艶やかな晴れ着姿で登場。本殿内での祈祷を終えると、「乃木會館」にて囲み取材に応じた。
2026年の抱負を聞かれた菅原は「今年は20歳になったということで、一つひとの言葉の重みをしっかりと理解して、誰かに伝えられるような、そんな大人になれたらいいなと思います」と宣言。
絵馬には『強く、美しく』と書き、「私はちょっとポンコツなイメージを持たれることが多いので、今年は先輩・後輩問わず頼っていただけるような“強い”姿を見せたいですし、日常から“美しい”を心がけていきたいなと思います」と語った。
また、副キャプテンを務める菅原は「昨年は6期生も入ってきてくれて、グループとしても新しい挑戦をたくさんさせていただいた1年だったので、今年はいまだからこそ出せる乃木坂46の良さを見せていきたいです。改めて今のメンバーの強みであったり、乃木坂46の楽曲の素晴らしさを皆様にお伝えして、どんどん坂を登っていければなと思います！」と決意をにじませた。
1月12日は成人の日。民法改正により、成年年齢が2022年4月1日から18歳に引き下げられたものの、乃木坂46はメンバーが20歳になる年に乃木神社にて成人式を行うことが恒例となっており、今回もこれまでどおり20歳で成人式を開催した。
