お笑いコンビ「空気階段」の鈴木もぐら（38）が5日深夜放送のTBSラジオ「空気階段の踊り場」（月曜深夜0・00)に出演。昨年末に出演したTBS「ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア」での裏話を披露した。

2005年に放送がスタートし、08年から10年までレギュラー放送され、伝説的人気を博した同番組。初出場の空気階段は見事100万円をゲット。他にも4組が100万円を獲得する異常事態となり話題になっていた。

もぐらは「100万獲らせていただいて、ありがたかったんですけども。ただ、1個ちょっと心配っていうか」と切り出し、収録後の喫煙所での一幕を回顧。「タバコ吸ってたらさ、すげぇスーツの偉い人たちが4人ぐらいで。“結構この人、権力あるだろうな”みたいな、白髪のネクタイビシッ、背広ビシッみたいな人たち3人、結構若めの人が1人みたいな」と同席した人物を説明。

「それで、タバコ吸ってて、聞こえてくるじゃん。『全部で5組、500万か。どうすんだ？お前』みたいな」と低い声のトーンで会話を再現。「『なんとかします！なんとかします！』って、その一人の若い人が。『なんとかします！するしかないんです。これが僕の仕事です！』って」と若手の反応も再現。スタジオを爆笑させた。

この目撃談に相方・水川かたまりは「たしかに怖いよね。賞金出す番組って、賞金は決まってるもんね」。もぐらは「だから多分さ、めっちゃ上の人がプロデューサーを詰めてたんだよ。多分プロデューサーが番組の責任者なんだけど、さらに番組の垣根を超えた局の偉い人とかも、特番でウッチャンナンチャンさんいるし、見に来るじゃん」と笑いが堪えられない様子で説明。「それで多分あの感じになってたんだけど。『なんとかします』って言ってたけど、どうやってやるんだろうね」と再び大爆笑だった。