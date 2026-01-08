乃木坂46、乃木神社で“成人式” 二十歳メンバー5人が艶やか振袖姿「パカラッパカラッ世代です！」
アイドルグループ・乃木坂46の5期生・菅原咲月（20）、五百城茉央（20）、奥田いろは（20）、6期生の愛宕心響（20）、瀬戸口心月（20）が8日、東京・乃木神社で成人式を行い、艶やかな晴れ着姿を披露した。
【全身ショット】綺麗すぎる…！華やかな振り袖を披露した菅原咲月＆五百城茉央ら
ファンと報道陣が詰めかけた乃木神社の境内に、新成人メンバーの5人が登場。本殿内での祈祷を終えると、「乃木會館」にて囲み取材に応じた。
緊張しながらも記者の質問に答えていくメンバーたちだったが、恒例の質問でもある「○○世代」でネーミングを求められると、5人は「せーのっ！」と息を合わせ「パカラッパカラッ世代です！」と命名。そろって馬のポーズを披露した。
代表して奥田が「2026年もいろんなことがあると思うんですけれども、全て“うま（馬）”くいきますように、という願いを込めて、名付けさせていただきました！」と理由を語った。成人式の直前に決めたといい「パッとひらめきました！」と奥田が思いついたと明かしていた。
1月12日は成人の日。民法改正により、成年年齢が2022年4月1日から18歳に引き下げられたものの、乃木坂46はメンバーが20歳になる年に乃木神社にて成人式を行うことが恒例となっており、今回もこれまでどおり20歳で成人式を開催した。
