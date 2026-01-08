乃木神社で“成人式”に参加した（左から）瀬戸口心月、奥田いろは、菅原咲月、五百城茉央、愛宕心響 （C）ORICON NewS inc.

　アイドルグループ・乃木坂46の5期生・菅原咲月（20）、五百城茉央（20）、奥田いろは（20）、6期生の愛宕心響（20）、瀬戸口心月（20）が8日、東京・乃木神社で成人式を行い、艶やかな晴れ着姿を披露した。

　ファンと報道陣が詰めかけた乃木神社の境内に、新成人メンバーの5人が登場。本殿内での祈祷を終えると、「乃木會館」にて囲み取材に応じた。

　緊張しながらも記者の質問に答えていくメンバーたちだったが、恒例の質問でもある「○○世代」でネーミングを求められると、5人は「せーのっ！」と息を合わせ「パカラッパカラッ世代です！」と命名。そろって馬のポーズを披露した。

　代表して奥田が「2026年もいろんなことがあると思うんですけれども、全て“うま（馬）”くいきますように、という願いを込めて、名付けさせていただきました！」と理由を語った。成人式の直前に決めたといい「パッとひらめきました！」と奥田が思いついたと明かしていた。

　1月12日は成人の日。民法改正により、成年年齢が2022年4月1日から18歳に引き下げられたものの、乃木坂46はメンバーが20歳になる年に乃木神社にて成人式を行うことが恒例となっており、今回もこれまでどおり20歳で成人式を開催した。