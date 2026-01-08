乃木坂46の五百城茉央（20）、菅原咲月（20）、愛宕心響（20）、瀬戸口心月（20）、奥田いろは（20）が8日、東京・赤坂の乃木神社で乃木坂成人式を行った。

五百城は落ち着いた紺、菅原は鮮やかな赤、愛宕はかわいらしいピンク、瀬戸口はシックな黒、奥田は黒を取り入れたドレッシーな振り袖を身にまとった。

境内に入場すると、集まったファンや報道陣に晴れ姿を披露し本殿へ。ご祈祷を終えると、マスコミ向けのフォトセッションで上品にポーズした。笑顔の5人だったが、入場から約1時間後の囲み取材でようやく口を開いた五百城は「乃木坂46の、五百城茉央です…。今日はちょっと喉の調子が悪く、聞き取りづらい…と思うのですが」とガラガラ声であいさつ。ギャップのあるハスキーボイスで「今年の抱負は、体調管理をしっかり…」と話し、報道陣を笑わせた。

不調の原因は、「友達と鬼ごっことかしてたらこんなことになっちゃいました」という。「地元で友達と集まっていて、さて何をしようねってなった時に、今の私たちに足りないのは鬼ごっこだと思うっていうふうに言っちゃって、あまりみんな乗り気じゃなかったんですけどやってくれて、次の日私だけ熱が出ました」と苦笑い。絵馬には「無邪気な心をいつまでも」と書き込み「適度に無邪気に過ごす2026年にしようと思います」と語った。