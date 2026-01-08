乃木坂46愛宕心響、今年の目標は「表現の幅を広げる」 昨年デビューし2年目の決意語る
アイドルグループ・乃木坂46の6期生、愛宕心響（あたご・ここね／20）が8日、東京・乃木神社でグループ恒例の成人式を行い、今年の抱負を語った。
【全身ショット】綺麗すぎる…！華やかな振り袖を披露した菅原咲月＆五百城茉央ら
ファンと報道陣が詰めかけた乃木神社の境内に、愛宕のほか、5期生の菅原咲月（20）、五百城茉央（20）、奥田いろは（20）、6期生の瀬戸口心月（20）ら二十歳を迎えたメンバーが艶やかな晴れ着姿で登場。本殿内での祈祷を終えると、「乃木會館」にて囲み取材に応じた。
愛宕は「今年、乃木坂46としての活動は2年目を迎えるということで、馬のようにどこまでも駆け走っていくような1年にしたいなと思います！」と笑顔で抱負を語る。
絵馬には『表現の幅を広げる』と書いたという愛宕。「昨年、乃木坂46としてデビューさせていただいて、ライブなど初めての経験を色々させていただきました。その中で自分が得たものを今年にもつなげていける、そんな素敵な1年になったらいいなという願いを込めて書かせていただきました」と決意をにじませた。
1月12日は成人の日。民法改正により、成年年齢が2022年4月1日から18歳に引き下げられたものの、乃木坂46はメンバーが20歳になる年に乃木神社にて成人式を行うことが恒例となっており、今回もこれまでどおり20歳で成人式を開催した。
【全身ショット】綺麗すぎる…！華やかな振り袖を披露した菅原咲月＆五百城茉央ら
ファンと報道陣が詰めかけた乃木神社の境内に、愛宕のほか、5期生の菅原咲月（20）、五百城茉央（20）、奥田いろは（20）、6期生の瀬戸口心月（20）ら二十歳を迎えたメンバーが艶やかな晴れ着姿で登場。本殿内での祈祷を終えると、「乃木會館」にて囲み取材に応じた。
絵馬には『表現の幅を広げる』と書いたという愛宕。「昨年、乃木坂46としてデビューさせていただいて、ライブなど初めての経験を色々させていただきました。その中で自分が得たものを今年にもつなげていける、そんな素敵な1年になったらいいなという願いを込めて書かせていただきました」と決意をにじませた。
1月12日は成人の日。民法改正により、成年年齢が2022年4月1日から18歳に引き下げられたものの、乃木坂46はメンバーが20歳になる年に乃木神社にて成人式を行うことが恒例となっており、今回もこれまでどおり20歳で成人式を開催した。