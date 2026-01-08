奥田民生×吉川晃司・Ooochie Koochie、大みそかに地元・広島でツアー終了 「噛み締めてやらにゃあ」解散も示唆？【ライブレポート】
2025年12月31日、広島グリーンアリーナにて、奥田民生×吉川晃司によるユニット・Ooochie Koochieのライブが開催された。アルバム『Ooochie Koochie』を昨年6月にリリースし、広島、大阪、札幌、仙台、名古屋、東京を巡った全国ツアーの追加公演であり、同ツアー9本目の公演となった。
【ライブ写真】地元でツアーファイナル！Ooochie Koochieのステージショットをたっぷり
同じ1965年生まれで広島出身、高校時代から接点のあった2人が、還暦を迎えた昨年に結成したOoochie Koochie。今回のライブは、現時点でのラスト公演を、還暦の年の大晦日に地元・広島で行う形となった。
ステージにはツアー本編と同じ布陣が揃った。ドラムは、奥田のバンドMTR＆Yおよび吉川晃司のバンド両方に所属する湊雅史。ベースはサポートミュージシャンとして定評のある大神田智彦。キーボードはMTR＆Yから斎藤有太、吉川バンドからホッピー神山のツイン体制。そしてコーラスにはChloe Kibbleとmimikoの2人が参加した。
Ooochie Koochieの2人を含む男性陣は紋付袴、女性陣は振袖姿で登場。奥田と吉川はギブソンのレスポールを手にし、音を確かめると「おちこち」でライブの幕を開けた。続けて「Do The Shuffle」「Three Arrows」と、ツインボーカル＆ツインギターで役割を半分ずつ担う3曲を披露。「Three Arrows」では、サンフレッチェ広島の応援歌としても知られる同曲に合わせて、ステージがチームカラーの紫の照明に染まった。
最初のMCで吉川は、「民生とふたりで広島に何か恩返しができたらええのう、と盛り上がって、調子に乗って始めてしもうたのはええが、まったくウケんかったらどうしようかいの、わしら、はあ帰れるところがないんじゃないかと思ったけど、よかったあ。まあまあやれたかのう」と、安堵の気持ちを明かし、客席から拍手を浴びた。
奥田は「みなさまお忙しいところ、年も押し迫った、しかもこんな中途半端な時間に…まだ外、明るいんですけど。カウントダウンとかなら、まだしもね。このタイミング、誰にとっても迷惑でしかないです！」と笑いを誘った。
続くブロックでは、「GOLD」「片恋ハニー」「Dancing Queen」（ABBAカバー）「Let’s Dance」（David Bowieカバー）「マンデー」の5曲を披露。リードボーカルは交互に、ハンドマイクで歌唱。カバー2曲では、Chloe Kibbleとmimikoもフロントで参加し、「Let’s Dance」では吉川がフライングVをスタンドに固定し、間奏やアウトロで盛り上げた。
その後は、「LA VIE EN ROSE」「Maybe Blue」「リトルボーイズ」「ギムレットには早すぎる」「御免ライダー」を演奏。ツアー初日で明かされた“吉川の曲は奥田が歌い、奥田（もしくはユニコーン）の曲は吉川が歌う”というユニットのルールがこの日も貫かれ、観客を沸かせた。「リトルボーイズ」の演奏後、奥田が「もうこれ、噛み締めてやらにゃあ。今日解散じゃもん」と語ると、吉川は「でも、広島の偉い人に『どうですかのう』とか言われたら、考えるかもしれん」と返し、笑いを誘った。
本編ラストは「ショーラー」「Rock‘n Roll Hoochie Koo」「GIBSON MAN」「OK」の4曲。2人がリードボーカルとリードギターを分担し、超満員の会場は最高潮に。「OK」ではホッピー神山がフラッグを振り、Chloe Kibbleとmimikoもフロントに出て、華やかに締めくくった。
アンコールではツアーTシャツ姿で登場。吉川は袖をカットしてノースリーブにし、奥田が「隙あらばソデをなくそうとするから」とツッコミを入れて笑いを誘った。そして、「忙しいところすいませんでした！ 二度とこのようなことがないように、タイミングを見てやりたいと思います！ 全員がヒマな時に！ 広島の人にはいっぱいお世話になりましたんでね」と、改めて感謝の言葉を伝えた。
最後は、吉川が歌う「さすらい」と、奥田が歌う「Juicy Jungle」で締めくくり。「もうすぐ終わるけえ、帰って年越しの準備をしんさい！ 今年もお世話になりました！ 来年還暦の人、よろしく！」という奥田の呼びかけに応え、観客は「Juicy Jungle」で大きなシンガロングを響かせた。
