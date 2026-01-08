こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年1月8日は、モトローラのスマートフォン「motorola edge 40 neo」がお得に登場しています。

Motorola edge 40 neo SIMフリースマートフォン 8GB/256GB 68W TurboPowerチャージャー同梱 54,800円 （45%還元：1月16日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

薄くて軽い。144Hz有機ELで操作も映像も快適な「motorola edge 40 neo」が45％ポイント還元と超特価！

スマホに求めるのは、軽さと快適さ、そして安心感。Motorolaの「motorola edge 40 neo」は、約170gの軽量ボディに144Hz有機EL、防水とおサイフケータイ対応を詰め込んだ一台。日常使いをストレスなく支えてくれるスマホが、45％ポイント還元と超特価で購入できるチャンスです。

本製品は、厚さ約7.79mm・重さ約170gのスリムなボディが特長。片手でも扱いやすく、長時間の操作でも疲れにくい設計になっています。

ディスプレイには、6.55インチの有機ELディスプレイ（OLED）を採用し、リフレッシュレート144Hzに対応。スクロールやアニメーションが非常に滑らかで、SNSや動画視聴はもちろん、普段の操作でも違いを実感できます。

防水×おサイフ対応。夜も頼れる手ブレ補正カメラ

実用性の高さも本製品の魅力です。IP68の防水・防塵性能に対応し、雨の日や水回りでも安心。さらに、おサイフケータイ（FeliCa）対応なので、通勤・買い物もこれ一台で完結します。

カメラは5,000万画素のメインカメラに光学式手ブレ補正（OIS）を搭載し、暗所や夜景でもブレを抑えた撮影が可能です。加えて、5,000mAhバッテリーと68W急速充電に対応し、日常使いでの電池切れの不安も軽減してくれます。

「motorola edge 40 neo」は、軽量スリムなボディ、144Hz有機EL、防水・おサイフ対応、OIS付き50MPカメラを備えたバランス重視のスマートフォン。無理なく快適に使える一台を探している人にちょうどいい選択肢です。

