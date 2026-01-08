【乃木坂46新成人】奥田いろは、初のお酒はシャンパン 一緒に飲みたいメンバーとは？「お料理も上手なので」
【モデルプレス＝2026/01/08】乃木坂46で2026年に新成人を迎えた5期生の五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月、6期生の瀬戸口心月、愛宕心響が8日、ゆかりのある東京・乃木神社で成人式を実施。囲み取材では、奥田が絵馬に込めた思いや、お酒にまつわるエピソードを明かした。
◆奥田いろは、人生の目標明かす
「老若男女から愛してもらえる人になる」と絵馬に記した奥田は、「今年だけじゃなくて、人生の目標なんですけど、こんな人になれるように努力を頑張ります！」と宣言。新たに挑戦したいことを問われると、「小さい頃から車がすごく好きで、いつか自分で運転してみたいなと思っているので、大人になったので免許を取るのを頑張りたいなと思います」と笑顔で話した。
◆奥田いろは、初めてのお酒は？
そんな奥田の初めてのお酒は、誕生日に家族とともに飲んだシャンパンだったという。「味はまだ難しかったんですけれども、空きっ腹に入れてしまって。重力が強くなって、これが“酔う”か！と」と振り返り、一緒にお酒を飲みたい人を聞かれると、「ずっとみんなと飲みたいと話しているんですけど…」と周囲のメンバーを見渡しつつ、「やっぱり、キャプテンの梅澤（美波）さんはおいしいお酒をたくさん知っていそうですし、お料理も上手なので、一緒においしいおつまみをたしなみながら飲めたら幸せだなと思います」と明かしていた。
◆乃木坂46、2026年新成人は5人
今回、成人式に参加したのは、2025年4月2日から2026年4月1日までに20歳を迎えるメンバー5人。内訳は、2022年2月にグループに加入した5期生から3人、2025年2月に加入した6期生から2人となった。
5人はこの日、華やかな色柄の振袖に身を包み、晴れやかな表情で報道陣の前に登場。神主に先導されて鳥居をくぐり、厳かな空気に包まれた石畳を進んで本殿へと向かった。本殿での祈祷を終えると、再び姿を現し、それぞれの願いを込めた絵馬を手に、晴れの日にふさわしい和やかな雰囲気の中でフォトセッションに臨んだ。（modelpress編集部）
◆乃木坂46リリース情報
5thアルバム「My respect」
（発売日：2026年1月14日（水））
