【乃木坂46新成人】副キャプテン・菅原咲月「今年も小吉の1年に」と語る理由とは？梅澤美波との約束も明かす
【モデルプレス＝2026/01/08】乃木坂46で2026年に新成人を迎えた5期生の五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月、6期生の瀬戸口心月、愛宕心響が8日、ゆかりのある東京・乃木神社で成人式を実施。囲み取材では、菅原が絵馬に込めた思いや、お酒にまつわるエピソードを明かした。
「強く、美しく」と絵馬に記した菅原は、「私はポンコツというイメージを持たれることが多いので（笑）、20歳になって、より大人で、先輩後輩問わず頼っていただけるように“強く”、そして日常から1つひとつ“美しい”を心掛けていきたいなと思って、こちらにしました」と理由を説明した。
菅原は、グループの冠番組「乃木坂工事中」のロケでおみくじを引いた際、連続で小吉を引いたことから「小吉」というあだ名でも親しまれている。今年のおみくじの結果を聞かれると、「小吉が出ました…！2年連続で小吉を年始に引きました（笑）」と笑い、「今年も小吉の1年にできたらと思います」と笑顔を見せた。
また、菅原が一緒にお酒を飲みたい先輩として名前を挙げたのは、グループのキャプテンを務める3期生・梅澤美波。2024年12月から副キャプテンを務めていることもあり、「ご飯に行く約束をしているので、そこで一緒に飲めたらな…なんて思ったりしています」と話していた。
今回、成人式に参加したのは、2025年4月2日から2026年4月1日までに20歳を迎えるメンバー5人。内訳は、2022年2月にグループに加入した5期生から3人、2025年2月に加入した6期生から2人となった。
5人はこの日、華やかな色柄の振袖に身を包み、晴れやかな表情で報道陣の前に登場。神主に先導されて鳥居をくぐり、厳かな空気に包まれた石畳を進んで本殿へと向かった。本殿での祈祷を終えると、再び姿を現し、それぞれの願いを込めた絵馬を手に、晴れの日にふさわしい和やかな雰囲気の中でフォトセッションに臨んだ。（modelpress編集部）
