【乃木坂46新成人】乃木神社で5人が成人式「パカラッパカラッ世代です！」華やかな振袖姿披露
【モデルプレス＝2026/01/08】乃木坂46で2026年に新成人を迎えた5期生の五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月、6期生の瀬戸口心月、愛宕心響が8日、ゆかりのある東京・乃木神社で成人式を実施。華やかな振袖姿で参拝と祈祷、囲み取材に応じ、節目の日を報告した。
今回、成人式に参加したのは、2025年4月2日から2026年4月1日までに20歳を迎えるメンバー5人。内訳は、2022年2月にグループに加入した5期生から3人、2025年2月に加入した6期生から2人となった。
5期生からは、五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月の3人。五百城は2005年7月29日生まれ、兵庫県出身で、2025年11月リリースの40thシングルアンダー楽曲「純粋とは何か？」ではセンターを務めた。2025年1月には1st写真集を発売するなど、個人としても活躍の幅を広げている。奥田は2005年8月20日生まれ、千葉県出身。歌唱力に定評があり、2024年のミュージカル「ロミオ＆ジュリエット」、2025年の「1789-バスティーユの恋人たち-」など、舞台作品にも出演してきた。菅原は2005年10月31日生まれ、千葉県出身。2024年12月にグループの副キャプテンに就任し、ラジオ番組「乃木坂46の『の』」（文化放送）17代目MCや、YouTube生配信番組「週刊乃木坂ニュース」のMCとしても活躍している。
6期生からは、愛宕心響と瀬戸口心月の2人が参加。愛宕は2005年9月17日生まれ、兵庫県出身で、2026年1月にはラジオ番組「タイムちゃん」（FM FUJI）のマンスリーレギュラーを担当するなど、個人の活動にも注目が集まっている。瀬戸口は2005年7月16日生まれ、鹿児島県出身。40thシングル「ビリヤニ」表題曲で、同期の矢田萌華とともにWセンターに抜擢。高校時代はチアリーディング部に所属しており、「乃木坂46 初披露の会」でのパフォーマンスも話題を呼んだ。
5人はこの日、華やかな色柄の振袖に身を包み、晴れやかな表情で報道陣の前に登場。神主に先導されて鳥居をくぐり、厳かな空気に包まれた石畳を進んで本殿へと向かった。本殿での祈祷を終えると、再び姿を現し、それぞれの願いを込めた絵馬を手に、晴れの日にふさわしい和やかな雰囲気の中でフォトセッションに臨んだ。
囲み取材では、“世代名”も発表された。乃木坂46の成人式では、毎年「◯◯世代です！」とその年を象徴する“世代名”を掲げるのが恒例となっているが、この日は奥田の「せーのっ！」という掛け声を合図に、5人が「私たちは、パカラッパカラッ世代です！」と声をそろえて発表。馬が駆け上がるような身振り手振りも交え、会場を和ませた。
名付け親の奥田は、「2026年もいろんなことがあると思うんですけど、すべて“ウマ”くいきますように、という願いを込めて、『パカラッパカラッ世代』と名付けさせていただきました」と理由を説明。この「パカラッパカラッ世代」という名前は、乃木神社へ向かう車内で5期生が話し合っていた際に、奥田が発案したものが採用されたという。奥田が「パッとひらめいて。パカラッパカラッと（笑）」と振り返ると、菅原は「ちょっと恥ずかしくなってきました（笑）」と照れ笑いを浮かべる場面もあった。
さらに、「パカラッパカラッ世代」の自己採点を求められると、奥田は「難しい…（笑）」と悩みつつも、「100点満点中…2026点です！」と自信たっぷりに答え、場を盛り上げていた。（modelpress編集部）
5thアルバム「My respect」
（発売日：2026年1月14日（水））
