【乃木坂46新成人】五百城茉央、お酒を飲みたい先輩は遠藤さくら 19歳の頃掛けられた言葉とは？
【モデルプレス＝2026/01/08】乃木坂46で2026年に新成人を迎えた5期生の五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月、6期生の瀬戸口心月、愛宕心響が8日、ゆかりのある東京・乃木神社で成人式を実施。囲み取材では、五百城が絵馬に込めた思いや、お酒にまつわるエピソードを明かした。
【写真】20歳乃木坂46、直筆美文字の絵馬公開
「無邪気な心をいつまでも」と絵馬に記した五百城は、「大人になると、しっかりしなくちゃなと思ったりもするんですけど、それも大切ですが、素直な心や真っ直ぐな心を忘れずにいたいな、という思いで書きました」とその理由を説明した。
しかし、この日は声が枯れていた様子の五百城。「このお正月、無邪気にいこうと思って友達と鬼ごっこをしていたら、こんなことになってしまいました…」と明かし、「適度に無邪気に過ごす2026年にしようと思います！」と意気込みを語って、会場の笑いを誘った。
また、初めてのお酒はサワーだったという五百城。今後一緒にお酒を飲みたい先輩を問われると、「19歳の頃に、遠藤さくらさんに『初めてのお酒は一緒に飲めたら嬉しいです』と言っていたんです」と4期生・遠藤さくらとのエピソードを振り返り、「『強くなってから来てね』って言われたので、もう少し強くなったら一緒に行けたら嬉しいなと思います」と明かした。
今回、成人式に参加したのは、2025年4月2日から2026年4月1日までに20歳を迎えるメンバー5人。内訳は、2022年2月にグループに加入した5期生から3人、2025年2月に加入した6期生から2人となった。
5人はこの日、華やかな色柄の振り袖に身を包み、晴れやかな表情で報道陣の前に登場。神主に先導されて鳥居をくぐり、厳かな空気に包まれた石畳を進んで本殿へと向かった。本殿での祈祷を終えると、再び姿を現し、それぞれの願いを込めた絵馬を手に、晴れの日にふさわしい和やかな雰囲気の中でフォトセッションに臨んだ。（modelpress編集部）
5thアルバム「My respect」
（発売日：2026年1月14日（水））
