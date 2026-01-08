「私的ヒット」「これ穿くと細見え！」【ユニクロ】おしゃれさん愛用♡「優秀ジーンズ」

世界的トレンドとして人気継続中のジーンズ。今回はトレンドシルエットでこなれ見えが狙えて、おしゃれさんも絶賛のジーンズを【ユニクロ】からピックアップします。いつものジーンズから穿き替えるだけで着こなしが垢抜けそうなので、ぜひコーデに取り入れてみて。

ルーズなシルエットでこなれ見えが狙えるジーンズ

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

ゆるっとカーブしたルーズなシルエットが特徴。レッグラインを拾いにくいジーンズは、大人コーデでも活躍しそう。@miki__uchikoshiさんは「私的HIT」と絶賛。「裾幅が狭すぎないから、ワイドにも近いシルエットで脚が綺麗に見える」のだとか。「67 BLUE」はヴィンテージ感があり、辛口なレザー調ジャケットとも好相性。

ゆったりカーデと合わせて女性らしい着こなしに

@m_i_mm_aさんは大人上品な着こなしに。「これ穿くと脚真っ直ぐ、細く見える」とコメントしています。ハイウエストのジーンズなので、インスタイルや短丈トップス合わせでスタイルアップも期待できそうです。あたたかみのあるカーディガンやバッグで冬ムードもUP。

writer：Emika.M