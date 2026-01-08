「にいになんて大っ嫌い！」毎日ケンカの兄妹。インフルで倒れた兄に、妹が伝えた『本当の気持ち』にウルッ

毎日が戦争のような兄妹ゲンカ。「近寄らないで！」と叫ぶ娘に頭を抱える私でしたが、兄がインフルエンザで倒れた日、事態は一変。騒がしい日々の裏で密かに育っていた、相手を思いやる純粋な心と、家族の絆を再確認した物語です。

「接近禁止命令」を出したいくらいの毎日

「もう、あっち行ってよ！ にいになんて大っ嫌い！！」



我が家の日常は、今日もこの絶叫で幕を開けます。



おもちゃの取り合い、チャンネル争い、すれ違いざまの小突き合い。





「ひとりは嫌……」布団から漏れたSOS

仲良く遊んでいるかと思うと数分後にはケンカ。「いい加減にしなさい！」と仲裁に入る私も、もうヘトヘト。「頼むから、お互い視界に入らないで……」と本気で願うこともありました。

そんなある日、いつもは生意気盛りの兄がインフルエンザでダウン。

高熱にうなされ、寝室で休んでいます。

しんと静まり返った部屋。

私が寝室に様子を見に行ったとき、熱に浮かされた兄が、布団の中から消え入りそうな声を漏らしました。

「ひとりはやだ……誰かいてよぉ」

それは、普段生意気を言っている兄からの、心細いSOSでした。



ドアの隙間からその様子を見ていた妹は、戸惑ったように立ち尽くしていました。



「いつものにいにじゃない」。そんな動揺が伝わってきます。