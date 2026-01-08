ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」が、人気キャラクター「ガチャピン・ムック」と初めてコラボレーションしたアイテムを、公式ECサイト「STRIPE CLUB」で1月8日（木）から、全国の店舗で1月9日（金）から発売する。

Maison de FLEUR「ガチャピン・ムック」コレクション発売

今回はブランドならではの柔らかなカラーとデザインで、2人をモチーフにしたバッグやポーチのほか、うさぎモチーフやブランドアイコンのリボンを組み合わせたチャーム、ハンカチなど全10型がラインアップする。

ガチャピンとムックの「ミニダブルリボントート」（6600円）は、それぞれのカラーを基調にしたミニサイズのトートバッグで、ブランドアイコンのリボンがアクセントとなる。

「ガチャピン ミニダブルリボントート」（6600円）

「ムック ミニダブルリボントート」（6600円）

リボン付きで、コスメや小物の収納に適したサイズの「フェイスポーチ」（5200円）は、2人のにっこりとした表情がデザインされている。

「ガチャピン フェイスポーチ」（5200円）

「ムック フェイスポーチ」（5200円）

うさぎフードをかぶったキャラクターをモチーフにした「うさぎフードチャーム」（4400円）はバッグなどに付けて使える。



また「スクエアトートバッグ」（6600円）はアイボリーとピンクの2カラーで、うさぎを抱える2人が刺繍されている。

「ガチャピン うさぎフードチャーム」（4400円）

「ムック うさぎフードチャーム」（4400円）

「ガチャピンとムック スクエアトートバッグ」（6600円）

淡いピンクベージュのサテンリボン付きで、2人がぬいぐるみを背負って振り向く姿を刺繍した「ポーチ」（4700円）や、ミントとピンクカラーの「タオルハンカチ」（1980円）もお目見えする。

「ガチャピンとムック ポーチ」（4700円）

「ガチャピン タオルハンカチ」（1980円）

「ムック タオルハンカチ」（1980円）

Maison de FLEURとガチャピン・ムックのコラボアイテムは、公式ECサイト「STRIPE CLUB」で1月8日（木）午後8時から、全国の店舗で1月9日（金）から発売する。価格は税込み。