乃木坂４６の五百城茉央、菅原咲月、奥田いろは、瀬戸口心月、愛宕心響（ここね）が９日、東京・港区の乃木神社で恒例の成人式を行った。

今年新成人を迎える５人は緊張感を漂わせながら登場。ゆっくりと歩を進め、境内へ入ると、本殿で祈祷（きとう）を受けた。

注目の晴れ着は、五百城が紺、菅原が赤、愛宕がピンク、奥田と瀬戸口は黒と華やかな振り袖。絵馬には新成人の意気込みをしたため、５期生の五百城は「無邪気な心をいつまでも」と紹介。「素直な心とかまっすぐな心を忘れずにいたいな」と絵馬にこめた理由を説明した。

昨年加入した６期生・愛宕は「表現の幅を広げる」と一筆。「昨年初めての経験で得たものを、今年年にもつなげていける、そんな素敵な年になったら」とはにかんだ。

二十歳（はたち）になり、お酒も解禁した。一緒にたしなみたい人を問われると、菅原は「乃木坂の先輩と一緒に飲みたい」。最新シングルでセンターを務めた瀬戸口は「はたちになったメンバー５人で飲みたい」と青写真を描いた。

毎年恒例の「自分たちはどんな世代か」という質問には「パカラッパカラッ世代」と声をそろえて回答した。その心について、奥田は「今年いろんなことがあっても、全てうまくいきますように。（名前の自己採点は）２０２６点！」と胸を張った。「小吉」のあだ名を持つ菅原にはおみくじの結果についても聞かれ、「小吉が出ました。２年連続」と、とびっきりの笑顔。「今年も小吉の１年にできたらな」と思いを口にした。

グループは今年で結成から１５年を迎える。副キャプテンも務める菅原は「今だからこそ出せる乃木坂の良さ、楽曲の素晴らしさを広めて、どんどん坂を上りたい」と締めくくった。