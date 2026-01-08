Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤òÀ¤³¦¤Ø¹¤á¤ë¿·¿¦¶È¡Ö±Û¶EC±¿±Ä´ÉÍý»Î¡×
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò½Å·Ä1·î8Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1¡Á6·î¡Ë¤Î±Û¶ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡ÊEC¡ËËÇ°×³Û¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.3¡óÁý¤Î1Ãû3700²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£±Û¶EC¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤ËÈ¼¤¤¡¢´ØÏ¢¿Íºà¤Î¼ûÍ×¤âµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¡¢¿ÍÎÏ»ñ¸»¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ãÉô¤¬È¯É½¤·¤¿17¤Î¿·¿¦¶È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö±Û¶EC±¿±Ä´ÉÍý»Î¡×¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Å·Ä»Ô¤Ï¡¢¹ñÌ³±¡¤¬±Û¶EC¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡¢Áí¹ç»î¸³¶è¡ÊÂè2¿Ø¡Ë¤¬·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÔ»Ô¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿¤¯¤ÎÃÏ¸µ´ë¶È¤¬EC»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÆâ¤Î·ú¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¡¢½Å·ÄÈþ¿´½¸ÃÄ¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ6Ç¯¤ÎÅâÏÂ²â¡Ê¤È¤¦¡¦¤ï¤«¡Ë¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤ÏºòÇ¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥á¥Ç¥£¥¢±¿±ÄÉôÌç¤«¤é±Û¶EC¶ÈÌ³Ã´Åö¤Ø¤È°ÛÆ°¤·¡¢±Û¶EC±¿±Ä´ÉÍý»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åâ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤ÎÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤Ï²Á³Ê¤¬¼ê¤´¤í¤ÇÉÊ¼Á¤¬¿®Íê¤Ç¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èþ¿´½¸ÃÄ¤Ç¤âºòÇ¯¤Ï±Û¶ECÀìÌç¤ÎÉôÌç¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Æ±Î½¤ÎûçÍ¦¡Ê¤È¤¦¡¦¤æ¤¦¡Ë¤µ¤ó¡¢Ê¸Þá¡Ê¤Ö¤ó¡¦¤æ¡Ë¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¤Ê¶ÈÌ³¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈAmazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°EC¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤¿³°¹ñ¸ì¤Ç¤Î¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤ä¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÄó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï»Ô¾ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢³°¹ñ¿Í¸ÜµÒ¤Î¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ¿ï»þ¥µ¥¤¥È¤Î²èÌÌ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åâ¤µ¤ó¤Ï¡¢±Û¶EC¶ÈÌ³¤Ï³°¹ñ¿Í¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Î¸òÎ®¤À¤±¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï³¤³°¸ÜµÒ¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ä¹Í¤¨Êý¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡±Û¶EC±¿±Ä´ÉÍý»Î¤Ï¡ÖÈÎÇä°÷¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖËÝÌõ¼Ô¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÓÏ¹¥¤ä¥Ë¡¼¥º¤òÍý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Åâ¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶ÈÌ³¤Î°ì¤Ä¤¬¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î»£±Æ¤À¡£Æ±Î½¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ³¤³°¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÍÚ¤«±ó¤¯¤Î¸ÜµÒ¤Ë¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ä´ë¶ÈÊ¸²½¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É±Æ¶ÁÎÏ¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åâ¤µ¤ó¤Ï¡¢³×¿·¤ÈÅØÎÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ÎÃæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¸ì¤Ã¤¿¡£