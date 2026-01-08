1月8日午後4時半頃の長岡市

北陸地方では冬型の気圧配置が強まっているため、新潟県の海では大しけとなっている所があります。

８日午後４時現在、上・中越には「大雪警報」、県内全域に「波浪警報」が出されています。

上空約５５００メートルには氷点下３３℃以下の寒気を伴った気圧の谷の影響を受ける見込みで、上・中越では９日にかけて山沿いを中心に大雪となる所があるでしょう。

◆雪の予想
９日午後３時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越　平地　　　５センチ
下越　山沿い　３０センチ
中越　平地　　１０センチ
中越　山沿い　７０センチ
上越　平地　　１０センチ
上越　山沿い　７０センチ
佐渡　　　　　　５センチ

◆波の予想
８日に予想される波の高さ
下越　６メートル
中越　６メートル
上越　６メートル
佐渡　６メートル

中越と上越の山沿いでは、９日明け方にかけて、大雪による交通障害に警戒し、電線や樹木への着雪、なだれにも注意してください。また、新潟県では８日夜遅くにかけて高波に警戒してください。

※８日午後３時１２分発表「大雪と高波に関する新潟県気象情報」より