冬型強まる 9日にかけて上・中越の山沿い中心に大雪見込み 9日午後3時までに最大70センチ、平地10センチ予想 海上は大しけに《新潟》
北陸地方では冬型の気圧配置が強まっているため、新潟県の海では大しけとなっている所があります。
８日午後４時現在、上・中越には「大雪警報」、県内全域に「波浪警報」が出されています。
上空約５５００メートルには氷点下３３℃以下の寒気を伴った気圧の谷の影響を受ける見込みで、上・中越では９日にかけて山沿いを中心に大雪となる所があるでしょう。
◆雪の予想
９日午後３時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 ５センチ
下越 山沿い ３０センチ
中越 平地 １０センチ
中越 山沿い ７０センチ
上越 平地 １０センチ
上越 山沿い ７０センチ
佐渡 ５センチ
８日に予想される波の高さ
下越 ６メートル
中越 ６メートル
上越 ６メートル
佐渡 ６メートル
中越と上越の山沿いでは、９日明け方にかけて、大雪による交通障害に警戒し、電線や樹木への着雪、なだれにも注意してください。また、新潟県では８日夜遅くにかけて高波に警戒してください。
※８日午後３時１２分発表「大雪と高波に関する新潟県気象情報」より