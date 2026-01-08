北陸地方では冬型の気圧配置が強まっているため、新潟県の海では大しけとなっている所があります。



８日午後４時現在、上・中越には「大雪警報」、県内全域に「波浪警報」が出されています。



上空約５５００メートルには氷点下３３℃以下の寒気を伴った気圧の谷の影響を受ける見込みで、上・中越では９日にかけて山沿いを中心に大雪となる所があるでしょう。



◆雪の予想

９日午後３時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

下越 平地 ５センチ

下越 山沿い ３０センチ

中越 平地 １０センチ

中越 山沿い ７０センチ

上越 平地 １０センチ

上越 山沿い ７０センチ

佐渡 ５センチ





◆波の予想８日に予想される波の高さ下越 ６メートル中越 ６メートル上越 ６メートル佐渡 ６メートル

中越と上越の山沿いでは、９日明け方にかけて、大雪による交通障害に警戒し、電線や樹木への着雪、なだれにも注意してください。また、新潟県では８日夜遅くにかけて高波に警戒してください。



※８日午後３時１２分発表「大雪と高波に関する新潟県気象情報」より

