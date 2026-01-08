Ｊ２北海道コンサドーレ札幌に加入した７選手の会見が８日、札幌市内の商業施設「新さっぽろサンピアザ」で、公開形式で行われた。１０年ぶりに復帰するＤＦ堀米悠斗（３１）以外の選手のコメントは以下の通り。

ＭＦ堀米勇輝（３３、Ｊ２鳥栖から完全移籍で加入。川井健太新監督のサッカーを熟知する攻撃的選手）「自分の役割を理解して、監督と選手の潤滑油となれるように努力していきたい。札幌はＪ１に戻るべきチームだと思うので。ハーフシーズンと２６〜２７年シーズンでよりチームが成長していけるように、上を目指していきたい」

ＤＦ内田瑞己（２６、Ｊ１町田から完全移籍で加入。右サイドが主戦場）「ゴール前で体を張ったり、誰よりも走ったりしてチームに貢献したい。昇降格のないハーフシーズンだとかは関係ない。目の前の相手に勝つための準備をしていく」

ＧＫ田川知樹（２３、Ｊ１横浜ＦＭから期限付き移籍で加入。足元の高い技術も持ち味）「守備範囲の広さと、アグレッシブさを前面に出していきたい。この半年間、皆さんにわくわくしてもらうようなプレーをお届けできたら」

ＤＦ川原颯斗（２２、札幌Ｕ―１８出身で国士舘大から加入。センターバックが本職）「小さい頃からの夢だったコンサドーレでプレーできることにわくわくしている。先輩方からたくさんのものを吸収して、チームの勝利に貢献できるように頑張りたい」

ＦＷ佐藤陽成（２２、札幌Ｕ―１８から大体大に進み加入。前線でハードワークできる選手）「札幌はＪ１に絶対にいないといけないチーム。最初の半年は昇降格はないが、すごく大事な時期。２７年の昇格のために自分の全てをしっかり出していきたい」

ＧＫ唯野鶴真（１８、札幌Ｕ―１８から昇格。身長１９３センチの将来性豊かな大型守護神）「自分自身まだまだのところはあるが、先輩方の色んなものを吸収して、少しでも試合に絡めるように、全力でサッカーを楽しみたい」