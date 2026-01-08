日本球界になくてはならない存在だ。おしゃれな“冬コーデ”でファンの前に現れた”日本ハム・新庄剛志監督だ。

７日に千葉県鎌ケ谷市の日本ハム球団施設で行われたスタッフ会議に出席。ファイターズ鎌ケ谷スタジアムの正面に車を横付けし、オーバーサイズのサングラスにロングコートという、おしゃれな“冬コーデ”で現れた。スマホで撮影するファンやカメラを構える報道陣に囲まれながら、さりげなくポーズをとる姿は、まるでレッドカーペットに登場したハリウッドスターのようだった。

スタッフ会議は、２月から始まる春季キャンプに向け、フロントやコーチ陣と日程や練習メニュー、１、２軍の参加選手の振り分けなどを話し合う重要な会議だが、新年になって初めてファンや報道陣の前に姿を見せる日でもあり、監督就任１年目からおしゃれな“コーデ”でファンや報道陣の注目を集めている。

人気と実力を兼ね備えた個性豊かな選手たちを育て上げ、就任３年目から優勝争いに加わり、２年連続の２位という結果を残しパ・リーグを盛り上げている。就任５年目を迎え堂々のＶ宣言も飛び出した。もはや日本球界にはなくてならないエンターテイナーであり、“名監督”と言えるだろう。

