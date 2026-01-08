【中継】「連絡の取れない友人宅に入れない」マンション室内で血だらけの40代男性が死亡 事件に巻き込まれたか 東京・大田区
東京・大田区のマンションで、血だらけの男性が死亡しているのが見つかり、警視庁は事件に巻き込まれた可能性があるとみて捜査を始めました。
現場から、フジテレビ社会部・大内由之記者が中継でお伝えします。
現場には規制線が張られ、物々しい状況が続いています。
現場とみられるのはマンションの3階の一室で、窓越しに鑑識活動を行う捜査員の姿も確認できました。
8日午前10時半ごろ、大田区大森北にあるマンションの一室で、「連絡の取れない友人宅にきたが入れない」などと110番通報がありました。
部屋には鍵がかかっていましたが、合鍵で中に入ったところ、この部屋に住んでいるとみられる40代の男性が血だらけで、うつぶせに倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。
食事の約束をしていた男性が待ち合わせ場所に来なかったため、友人が男性宅を訪れたところ、室内からは応答がなく、テレビの音だけが聞こえていたということです。
警視庁は、男性が事件に巻き込まれた可能性もあるとみて、詳しい状況を調べています。
現場はJR大森駅から500メートルほどで、商業施設や住宅が立ち並ぶ場所です。