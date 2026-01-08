ローソン、TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』のオリジナルグッズを発売
ローソンは1月13日より、TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』のローソンオリジナルグッズを、全国の「ローソン」にて販売する。
ローソン『家庭教師ヒットマンREBORN!』オリジナルグッズ
今回ローソンに登場するのは、TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ。アクリルスタンドや缶バッジなどの限定グッズが多数ラインアップされている。
発売日は1月13日。全国のローソン(一部店舗での取り扱い)にて順次発売され、数量限定につき商品がなくなり次第終了となる。また、同日より「@Loppi」「HMV」にて予約販売もスタート。5月28日より順次受け取ることができる。
ラインアップは以下のとおり。
アクリルスタンド…(全6種、1,760円)
缶バッジ…(ランダム全14種、550円)
ローソン『家庭教師ヒットマンREBORN!』(左)アクリルスタンド、(右)缶バッジ
ファブリックポスター…(全6種、2,750円)
クッション…(全8種、3,300円)
ローソン『家庭教師ヒットマンREBORN!』(左)ファブリックポスター、(右)クッション
ガチャきゃらポーチ…(全8種、各3,300円)
ローソン『家庭教師ヒットマンREBORN!』ガチャきゃらポーチ
(C)天野明/集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会
(C)Lawson, Inc.
※画像はすべてイメージ。
