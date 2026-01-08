G-DRAGON、自身初の単独ファンミーティング開催決定！2月にソウルでファンと再会へ

BIGBANGのG-DRAGONが、デビュー以来初となる単独ファンミーティングを開催する。

1月8日、G-DRAGONは公式ファンコミュニティおよび公式SNSを通じて、ファンミーティング開催を予告するティザーポスターを公開した。ぼやけたビジュアルが徐々に鮮明になっていく3種類のポスターが時間差で公開され、ファンミーティングへの期待感を高めた。

公開されたポスターによると、G-DRAGONは2月6日から8日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで「2026 G-DRAGON FAM MEETING」を開催し、ファンと交流する予定だ。

（画像＝ギャラクシー・コーポレーション）

モノトーンを基調としたティザーポスターには、華やかなステージ上のG-DRAGONではなく、ファンとより近い距離で向き合おうとする彼の誠実な姿勢が表現されている。白黒の世界観の中で、唯一黄色に輝くイヤリングが印象的に映し出され、ファンミーティングのコンセプトへの好奇心を刺激する。ファンとより密度の高い交流を予告する演出に、期待はさらに高まっている。

今回のファンミーティングは、12か国・17都市で計39公演を行い、累計約82万5000人を動員して大成功を収めた「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]」が幕を閉じた後、わずか1か月も経たないうちに発表された“超高速”のニュースとしても注目を集めている。世界中のファンを熱狂させた大規模ツアー直後に、真っ先にファンとの再会を選んだ彼の歩みに、並々ならぬファン愛が感じられる。

ファンミーティングのチケット販売日程および詳細は、今後公式ファンコミュニティを通じて順次発表される予定だ。

なお、G-DRAGONは昨年、唯一無二の音楽性と革新的なパフォーマンスで“現在進行形のレジェンド”としての存在感を改めて証明した。今回のファンミーティングを皮切りに、BIGBANGデビュー20周年を迎える2026年には、さらに幅広い活動を展開していく見通しだ。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。