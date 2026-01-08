【てんや】早春限定メニューを1月15日から発売 / 姫甘えびやメダイなど旬食材を使用した天丼･そば、「いかづくし天丼」も登場

天丼･天ぷらチェーン「てんや」は、早春の味覚を楽しめる期間限定メニューを、2026年1月15日から3月上旬まで販売する。国産の姫甘えびやメダイ、芽キャベツなどを使用した天丼やかき揚げそばに加え、“たれづけシリーズ”初となる「いか」が主役の天丼など、季節感あふれる商品をそろえる。

今回登場するのは、鹿児島県産の姫甘えび、宮城県産のメダイ、静岡県産の芽キャベツなど、香り･食感･彩りにこだわった早春ならではの食材を使用したメニュー。天丼やそばを通して、春の訪れを感じられる構成となっている。

〈姫甘えびや旬魚介を盛り合わせた「早春海老天丼」〉

「早春海老天丼」は、香り高く甘みのある鹿児島県･錦江湾産の姫甘えびと、爽やかな甘みが特徴のわさび菜を合わせたかき揚げを中心に、宮城県産メダイ、静岡県産芽キャベツを盛り合わせた一杯。定番の海老といかも加わり、サクサクとしたかき揚げ、ふっくらとした白身魚、ほくほくとした芽キャベツなど、多彩な食感を一度に楽しめる。

◆早春海老天丼(みそ汁付)

価格:税込1,090円

早春海老天丼（みそ汁付）

◆早春ご馳走天丼(みそ汁付)

価格:税込1,690円

内容:天然大海老･活〆一本穴子･金目鯛･ししとう

早春ご馳走天丼（みそ汁付）

◆早春の天ぷら盛合わせ(持ち帰り限定)

価格:1人前は940円、2人前は1,860円

内容:姫甘えびとわさび菜のかき揚げ･海老･メダイ･いか･芽キャベツ(半玉)

早春の天ぷら盛合わせ ２⼈前

早春の天ぷら 単品

〈麺つゆをリニューアルした新作そば「姫甘えびとわさび菜のかき揚げそば」〉

店内限定商品として、「姫甘えびとわさび菜のかき揚げそば」も登場。濃厚な香りと甘みが特徴の姫甘えびとわさび菜のかき揚げに、定番の海老を合わせ、てんや自慢の藪そばとともに提供する。藪そばに合うよう改良した新しい麺つゆとともに、早春の食材を味わえる一品となっている。

◆姫甘えびとわさび菜のかき揚げそば(温/冷)

価格:税込930円

姫甘えびとわさび菜のかき揚げそば

〈“たれづけシリーズ”初のいかづくし「たれづけいかづくし天丼」〉

甘辛だれにくぐらせた“たれづけシリーズ”から、初の“いかづくし”商品「たれづけいかづくし天丼」も販売。大ぶりのいか2枚といかげそを組み合わせ、ししとう、れんこんの天ぷら、広島菜を添えた、ボリューム感のある天丼。

◆たれづけいかづくし天丼(みそ汁付)

価格:税込960円

たれづけいかづくし天丼（みそ汁付）