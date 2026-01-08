パンドラのバレンタインが素敵♡愛を解き放つUNLOCK LOVEコレクション

バレンタインは、大切な人への想いを改めて伝えたくなる特別な季節。パンドラから登場する2026年バレンタインコレクション「UNLOCK LOVE」は、恋人への愛だけでなく、友情や家族、自分自身への想いまで、多彩な“愛のかたち”を表現したラインアップが魅力です。鍵やハートをモチーフにしたロマンチックなデザインと、刻印によるカスタマイズで、世界にひとつだけのジュエリーが完成。心に残るギフトを探している方にぴったりのコレクションです♡

鍵とハートで描くUNLOCK LOVE

「UNLOCK LOVE」コレクションの象徴は、ハート型の鍵やパドロックモチーフ。Pandora MomentsやPandora Timelessを中心に、愛や信頼、つながりを解き放つ想いがデザインに込められています。

刻印が可能なアイテムも豊富で、名前やメッセージを添えることで、ジュエリーは“ギフト以上の存在”へ。クラシックなモチーフに自由なカスタマイズを掛け合わせた、パンドラらしい世界観が広がります。

CONVERSE新作が2026年1月登場♡素材と個性で選ぶ最新スニーカー

注目アイテムをピックアップ

Engravable Heart Key Pendantは15,950円で、想いを託せるハートキーが印象的。

Red Murano Glass Heart Double Dangle Charmは13,200円で、「YOU ARE MY SOULMATE」の刻印とリッチレッドの輝きが特徴です。

Engravable & Openable Envelope Dangle Charmは12,650円、開閉できるラブレター風デザインで内側と表面に刻印可能。

Pink Ceramic Heart Padlock Dangle Charmは18,700円で、ピンクセラミックと「YOURS」の刻印が愛を象徴します。

日本限定＆干支モチーフも登場

日本限定チャームとして、Japan Heart Dangle CharmやOsaka Castle Charmはいずれも12,100円。日本の象徴をエナメルで表現した特別感あるデザインです。

さらに、2026年の干支である午をモチーフにしたRed Fire Horse Murano Glass Dangle Charmは15,400円。レッドムラーノガラスと14Kゴールドプレーティングが、縁起の良さと華やかさを演出します。

想いを刻むバレンタインギフト

UNLOCK LOVEコレクションは、ジュエリーを通して自分らしい愛を表現できるのが最大の魅力。価格帯は4,950円～39,600円（税込）と幅広く、約70型がラインアップされています。

2025年1月5日（月）より順次発売され、全国のPANDORA店舗および公式オンラインストアで展開中。特別な想いを刻んだジュエリーで、心に残るバレンタインを過ごしてみてはいかがでしょうか♪