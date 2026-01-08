歌手の工藤静香（55）が7日、Instagramを更新。ダンス動画を披露すると、「怪我しないように気を付けて」「90年代の時の様にキレッキレ」などと様々な声が寄せられている。

【映像】CHIHARUと踊る工藤静香（動画あり）

これまでも、自然体な姿をInstagramで発信してきた工藤。「すんごい豪邸」「自宅、森！！」と驚きのコメントが寄せられた自宅庭で果物を収穫する動画や、「完全にオフな楽屋」とコメントしドーナツを頬張る様子なども公開してきた。

TRF・CHIHARUとの“大笑い”ダンス動画に反響

2026年1月7日の投稿では、ダンス＆ボーカルグループ「TRF」のCHIHARUと共にダンスする動画を披露。「12月はディナーショーもあり、いろいろ故障もあり、めちゃくちゃ久しぶりに。これは両手両足を少しでも動かせるようにしてもらっています。突然動かすと本当にいろいろなところを痛めてしまうので。『何だっけ？？違うな？笑』その運動すら、時が経ったら忘れてしまって笑うしかない。2人して大笑いでした。私はカウントすらできなくなっていたという。体が固まらない様に、スケジュールを組んで継続しなくては！！動かないなりに努力しないとね。」とコメントしている。

この動画にファンからは「ご無理なさらずに、腰、大事にしてください」「体、痛めないでね」「努力してる姿ステキです」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）